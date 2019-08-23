2019-08-23T10:31:17+03:00
Общество

Двух последних косаток из «китовой тюрьмы» отправили к Охотскому морю

Колонна с мормлеками уже прибыла в Хабаровский край
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Последняя партия косаток из «китовой тюрьмы» отправляется на свободу. Фото: Александр Сафронов.Последняя партия косаток из «китовой тюрьмы» отправляется на свободу. Фото: Александр Сафронов.
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Последняя партия косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье прибыла в Хабаровский край. В партии - две косатки и шесть белух. Сразу после того, как эта партия будет выпущена, из бухты Средней начнут транспортировку белух к месту выпуска в Охотском море.

Сегодня, 23 августа, колонна фур, которая перевозит последних самца и самку косаток, а также шесть белух из бухты Средней, достигла Хабаровского края. Пришлось немного отклониться от графика. Из-за проливных дождей колонна задержалась на несколько часов. Тем не менее, фургоны с косатками и белухами продолжают движение в сторону Хабаровска, там их погрузят на речной транспорт и отправят к берегам Охотского моря.

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На всем пути следования колонну сопровождают сотрудники ГИБДД. В группе за состоянием морских млекопитающих следят ветеринары, ученые ВНИРО и тренеры. К слову, состояние животных специалисты оценивают как удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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