Двух последних косаток из «китовой тюрьмы» отправили к Охотскому морю

Последняя партия косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье прибыла в Хабаровский край. В партии - две косатки и шесть белух. Сразу после того, как эта партия будет выпущена, из бухты Средней начнут транспортировку белух к месту выпуска в Охотском море.

Сегодня, 23 августа, колонна фур, которая перевозит последних самца и самку косаток, а также шесть белух из бухты Средней, достигла Хабаровского края. Пришлось немного отклониться от графика. Из-за проливных дождей колонна задержалась на несколько часов. Тем не менее, фургоны с косатками и белухами продолжают движение в сторону Хабаровска, там их погрузят на речной транспорт и отправят к берегам Охотского моря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715708" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

На всем пути следования колонну сопровождают сотрудники ГИБДД. В группе за состоянием морских млекопитающих следят ветеринары, ученые ВНИРО и тренеры. К слову, состояние животных специалисты оценивают как удовлетворительное.

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