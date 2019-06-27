Не выпустили, а выбросили: экологи возмутились освобождению косаток и белух

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-27T16:43:13+03:00

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Общественная коалиция «Свободу косаткам и белухам», которая несколько месяцев боролась за освобождение животных из «китовой тюрьмы» в Приморье, с недоверием отреагировала на новость о том, что первых восемь мормлеков выпустили на свободу. Экологи возмущены, что 2 косатки и 6 белух «выброшены» в Охотское море без всякой реабилитации, и выступили с заявлением, сообщает «Комсомольская правда» - Владивосток».

- ВНИРО на своем интернет-сайте заявило о том, что выпуск 2 косаток и 6 белух в Охотское море был успешным. Коалиция с этим абсолютно не согласна и считает этот выпуск крайне непрофессиональным, мучительным для животных, нарушающим все мировые стандарты и практики и противоречащим всем согласованным рекомендациям ведущих российских и международных ученых. По сути, это было изощренным издевательством над животными. Совершенно непонятно, для чего были нужны многомесячные обследования животных, многочисленные заседания рабочих групп и консилиумов, приглашение команды Кусто с лучшими международными экспертами, если в конечном итоге выпуск проведен по одному из наихудших сценариев, и при этом абсолютно непрозрачным образом. Единственное, что выполнило ВНИРО из научных рекомендаций – это выпуск в Охотское море.

Перед транспортировкой, вместо реабилитации и подготовки к выпуску, ключевым элементом которой является отучение животных от контактов с людьми, компании-отловщики водили к животным многочисленные экскурсии. Так называемая «Программа реадаптации косаток и белух для их выпуска в естественную среду обитания» была утверждена руководителем Росрыболовства только 18 июня 2019 года, а уже через 2 дня, 20 июня началась транспортировка 8 китообразных к месту выпуска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715821" frameborder="0"></iframe> Узников «китовой тюрьмы» наконец-то выпускают на волю.Пленников «китовой тюрьмы» в Приморье начали освобождать. Как раз в день «Прямой линии» с Путиным

Абсолютно неподготовленных косаток и белух везли в тесных контейнерах по ужасным, разбитым дорогам в практически обездвиженном состоянии почти 7 дней, что запредельно много для любого китообразного. Из-за неподготовленности места для выпуска животным пришлось провести в контейнерах лишних два дня. И наконец, выяснилось, что и непосредственно выпуск в море проведен без какой-либо возможности косаткам и белухам прийти в себя, получить корм после длительного голодания, восстановить двигательные функции и социальные связи. ВНИРО не подготовило временные морские вольеры для реабилитации животных на месте выпуска и не предприняло никаких усилий по поиску групп диких косаток и белух на прилегающих акваториях, для повышения шансов на встречу с ними бывших узников «китовой тюрьмы».

Несмотря на общее мнение всех ученых о необходимости выпуска всех 10 косаток одновременно, а белух – крупными группами по несколько десятков животных, о необходимости разделения их выпуска по времени и территориально, ВНИРО все сделало ровно наоборот.

И наконец, вся операция проведена ВНИРО в обстановке полной непрозрачности и секретности, без допуска независимых наблюдателей и без предоставления полноценной информации о том, что происходит. Так, на протяжении всей перевозки животных, несмотря на многочисленные просьбы общественности, ВНИРО ни разу не опубликовало ни одной фотографии белухи в транспортных контейнерах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/717094" frameborder="0"></iframe> Подготовка белухи из «китовой тюрьмы» к выпуску.

Минприроды России, назначенное президентом страны Владимиром Путиным ответственным исполнителем определения судьбы животных в «китовой тюрьме», полностью устранилось от проведения операции по выпуску. К ней не были допущены также и представители независимой академической науки и общественных организаций. Данные со спутниковых меток о перемещении животных также полностью закрыты от научной и природоохранной общественности.

Все это дает нам полное основание заявить – выпуск первой партии животных стал полным провалом и показал нежелание и неспособность ВНИРО провести его даже на минимально необходимом уровне. ВНИРО сделал все, чтобы минимизировать шансы 2 косаток и 6 белух на выживание после выпуска. Коалиция считает, что их теперь может спасти только чудо. Кроме того, коалиция выражает сомнение в том, что все животные были доставлены до места выпуска живыми – если фото косаток ВНИРО время от времени публиковало, то фотодоказательста выпуска белух, по крайне мере всех шести, ВНИРО не предоставил, равно как и ни одной видеозаписи перевозки и выпуска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/717095" frameborder="0"></iframe> Выпуск белухи из «китовой тюрьмы» в Охотское море.

В связи с этим коалиция «Свободу косаткам и белухам» выражает недоверие руководству ВНИРО и будет добиваться его отставки.

Коалиция требует от Минприроды России срочно приступить к составлению разумного и щадящего для животных плана выпуска оставшихся животных на основе уже предоставленных рекомендаций сообщества ученых, включая команду Кусто, с привлечением ведущих российских экспертов академической науки и общественных организаций, - говорится в сообщении.

Выпуск животных в море. Фото: vniro.ru

От «Комсомольской правды» - Владивосток» напомним, что 27 июня в районе ученые мыс Перовского ученые выпустили на волю первую партию китов, выловленных год назад для продажи в Китай. Предварительно взяв все необходимые анализы и разместив спутниковые метки, которые позволят отслеживать перемещение китов и собирать данные об их поведении.

Сначала в море выпустили две косатки - они ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Во второй половине дня вслед за косатками выпустили и белух. Животные сразу ушли в открытое море.

Неделю длилась операция по выпуску животных. 20 июня во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» две косатки и шесть белух из центра передержки на юге Приморья погрузили в специальных ваннах с соленой водой в фуры и отправили в Хабаровск. На следующий день их переместили на баржу и сплавили вниз по течению Амура до села Иннокентьевка, а оттуда до базы отловщиков на берегу Охотского моря у мыса Перовского.

Дорога протяженностью 1800 км заняла 6 суток. Все это время ветврачи и тренеры несли круглосуточно вахту по 4 часа, находясь по двое с животным в воде, следили за тем, чтобы оно не захлебнулось и не травмировалось. Следующий этап операции по выпуску начнется по возвращении команды специалистов и подготовке животных к транспортировке.

В центре передержки китов в бухте Средняя Приморского края сих пор остаются

еще 8 косаток 81 белуха. Их выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалине признал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостоке по материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагается, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

Справка: Общественная коалиция «Свободу косаткам и белухам» – это объединение нескольких экологических организаций и активистов, в которое входят: Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», Региональная общественная организация «Друзья океана» Сахалинская региональная общественная организация Клуб «Бумеранг» АНО «Научно-экологический Центр спасения дельфинов и других морских млекопитающих «Дельфа» АНО Научно-практический центр защиты морских млекопитающих «ОРЦИНУС» Общественный инспектор по охране окружающей среды (Росприроднадзор по ЦФО) С. В. Беляева НП «Реабилитационный центр морских млекопитающих «ТЮЛЕНЬ» АНО «Приморский центр подводных исследований» Консультативную помощь коалиции оказывают: российское отделение Гринпис, Совет по морским млекопитающим, ФГОУ «Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина»

ИСТОЧНИК KP.RU