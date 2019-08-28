2019-08-28T09:02:22+03:00
Происшествия

Штормовое предупреждение в Приморье продлили еще на два дня

За 12 часов в крае может выпасть более 50 миллиметров осадков
Александра ШОПЕНКО
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Под влиянием малоподвижного атмосферного фронта Приморье продолжат заливать мощные дождиПод влиянием малоподвижного атмосферного фронта Приморье продолжат заливать мощные дождиФото: Сергей БАЛАНОВ
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Под влиянием малоподвижного атмосферного фронта Приморье продолжат заливать мощные дожди. Как и прогнозировали синоптики, ливни не уйдут из региона до конца этой недели. В связи с этим в Приморье продлили штормовое предупреждение на 29 и 30 августа.

Штормовое предупреждение действует теперь не только во Владивостоке, но и в западной половине Приморья. 30 августа в регион, по прогнозам синоптиков, нагрянет еще один мощный ливень с количеством осадков от 15 до 50 миллиметров (и выше) за 12 часов и менее. Местами за один час может выпасть более 30 миллиметров осадков. В отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами и ветром до 13-18 метров в секунду.

Уровень воды в реках Приморья может подняться на 0,4-1,3 метра, в южной части края – до 2,5 метра. Ожидается, что ряд водоемов из-за мощных ливней выйдет из берегов. Не исключены подтопления дорог, дач, огородов, приусадебных участков, низин.

- Наиболее паводкоопасные районы, подверженные значительным подтоплениям – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Чугуевский, Кировский, Анучинский, - добавили в пресс-службе Примгидромета.

Напомним, что Приморье находится во власти ливней второй день. Владивосток продолжает уходить под воду, а краевые трассы размывают выходящие из берегов реки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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