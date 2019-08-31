Морские карасики появились во Владивостоке: рыбу ловят сачками прямо у берега

Жители Владивостока после ливней сачками вылавливают речную рыбу прямо в море, у берега бухты Соболь. Дело в том, что безымянное озеро на Патрокле переполнилось, и бурные потоки вынесли такой «сюрприз» прямо в море, сообщает «КП – Владивосток».

Предприимчивые граждане наловили уже не одно ведро карасей. Правда, на жареху они забирают только большую рыбу, а мелкую выпускают обратно в море.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/729203" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Анашкин с уловом - возвращает морских карасей в озеро.

- Я вообще такое впервые в жизни вижу, чтобы речную рыбу сачками в море ловили, - рассказывает корреспонденту «КП» президент федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин. – Вчера мой друг поехал на Патрокл и увидел, что у берега, у поверхности, плавает рыба. Он сперва сам наловил, потом мы приехали, наловили. Вчера там целый день два-три человека с сачками торчали.

Жители Владивостока ловят рыбу сачками в море. Фото: предоставлено Дмитрием Анашкиным

Какое-то время еще живые карасики, которых вынесло бурным потоком, пытались обратно зайти в озеро. Но слишком сильное течение в ручье не оставило им шансов, поэтому они остались крутиться у берега в том месте, где ручей вытекает в бухту. Пресноводная рыба была обречена на гибель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/729202" frameborder="0"></iframe> Пресноводную рыбу вынесло прямо в море во Владивостоке.

- Я штук 40 поймал, кто-то при мне ведерко. Но они с ладошку и меньше. Вообще, в озере не много рыбы, поэтому мы спасли несколько десятков карасей - обратно в озеро перенесли. Что-то съели, что-то обратно перенесли, так что наша совесть чиста. Сейчас вода спала, и ручей уже не выносит рыбу. А что вынесло - уже сдохло, и это сейчас разнесет по побережью, если чайки не съедят. Интересно, конечно, в море карасей ловить. Так не бывает обычно, - смеется Дмитрий Анашкин.

А вот в пригороде Владивостока, где затопило десятки домов и подворий после аварийного сброса воды из водохранилища, улов у местных жителей покрупнее. После схода воды житель Спутника без удочки и сетей поймал огромного 35-килограммового толстолоба.

Рост Алексея - 1 метр 84 сантиметра. По фотографии можно понять, что длина рыбы больше 1 метра. Фото: предоставлено героем публикации.

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