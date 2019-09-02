На реках Приморья стабилизировалась паводковая ситуация

Приморье медленно, но верно приходит в себя после череды нашествий тайфунов. Циклоны стали для региона настоящим стихийным бедствием. Избежать выхода рек из берегов было просто невозможно. Как результат - города края ушли под воду. Паводковая ситуация стала предметом пристального наблюдения специалистов.

По данным синоптиков, сейчас уровни воды в реках уже приближаются к показателям нормы. Все стабилизируется, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

Интенсивный спад воды наблюдается в верховьях рек и на малых водотоках. Тем временем подъем уровня воды отмечают в среднем и нижнем течении рек. Как следствие – подтоплены поймы рек в семи районах региона, среди которых: Чугуевском, Яковлевском, Черниговском, Михайловском, Шкотовском, Уссурийском, Надеждинском.

Поймы рек в ближайшие три дня будут подтоплены в Кировском, Яковлевском и Черниговском районах. Там, на реках Уссури, Арсеньевка и Иглистая ожидается прохождение максимального уровня паводка. На этих территориях ситуация стабилизируется лишь 5-7 сентября. Пока в регионе опасные явления не прогнозируются.