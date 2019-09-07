2019-09-07T15:40:07+03:00
Общество

Пускают всех! Закрытые павильоны, упакованные экспонаты: такую «Улицу Дальнего Востока» увидели посетители

Милана СОКОЛ
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«Улица Дальнего Востока» открылась для всех«Улица Дальнего Востока» открылась для всехФото: Милана СОКОЛ
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Выставка «Улица Дальнего Востока», подготовленная специально в рамках ВЭФ-2019 сегодня открылась для всех желающих. Однако экспозиция оказалась неполной, часть павильонов закрылась, а часть экспонатов спрятали от дождя. К счастью некоторых посетителей – билет для входа не понадобился. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», наличие регистрации на официальном сайте и контрамарка, как ранее заявляли организаторы, оказалось ненужной формальностью. При входе на территорию ДВФУ их попросту не требуют. К тому же снято ограничение по времени пребывания на набережной университета и отсутствует разграничение социальных групп. Однако обо всем подробнее.

Так выглядела фотозона сегодня Фото: Милана СОКОЛ

Так выглядела фотозона сегодняФото: Милана СОКОЛ

Вот такой «Остров Завьялова»увидели гости Фото: Милана СОКОЛ

Вот такой «Остров Завьялова»увидели гостиФото: Милана СОКОЛ

Знаменитая выставка «Улица Дальнего Востока», уже ставшая изюминкой Восточного экономического форума, открылась для гостей и жителей Владивостока 7 сентября. Журналисты и участники ВЭФ получили уникальную возможность увидеть представленную экспозицию на несколько дней раньше. А посмотреть действительно было на что, масштаб и техническая оснащенность некоторых павильонов, способны удивить даже закоренелых скептиков. Приятным сюрпризом для первых гостей стали угощения и презенты, полученные во время прогулки по «Улице Дальнего Востока». Накануне даже состоялся розыгрыш драгоценных украшений и бриллианта от ювелиров Якутии. Однако простым обывателям данная лотерея оказалась недоступна.

Лучшие друзья девушек – это бриллианты…но уже не бесплатно Фото: Милана СОКОЛ

Лучшие друзья девушек – это бриллианты…но уже не бесплатноФото: Милана СОКОЛ

«Музей труда» во время посещения журналистами. 7 сентября локация оказалась в полумраке Фото: Милана СОКОЛ

«Музей труда» во время посещения журналистами. 7 сентября локация оказалась в полумракеФото: Милана СОКОЛ

Былой лоск и щедрость слегка померкли, когда выставка открылась для всех. На приятные мелочи в виде угощений, брелоков и сувенирной продукции тоже рассчитывать, особо не стоит. Подарочные пакеты практически во всех павильонах отсутствуют с утра. К разочарованию посетителей также в субботу оказались закрыты некоторые локации. И, если в работу нескольких точек внесла коррективу погода, то другие прекратили свою деятельность сразу по завершению основной программы ВЭФ.

Оценить прелести этой площадки обычные посетители уже не смогут Фото: Милана СОКОЛ

Оценить прелести этой площадки обычные посетители уже не смогутФото: Милана СОКОЛ

Вертолет в дни форума Фото: Милана СОКОЛ

Вертолет в дни форумаФото: Милана СОКОЛ

«Красавца» пришлось упаковать Фото: Милана СОКОЛ

«Красавца» пришлось упаковатьФото: Милана СОКОЛ

Спорный момент:

Социальный день, в рамках которого проход на выставку планировался до обеда только для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и представителей молодежных организаций, по факту оказался днем открытых дверей. А отсутствие электронной регистрации ничуть не помешало всем желающим попасть на «Улицу Дальнего Востока». Стоит отметить, что для приморцев с ограниченными возможностями, нахлынувший поток людей и толкание в очередях – стало не самым приятным сюрпризом. Хотя отведенные изначально два часа на посещение – это еще более худший вариант развития событий.

«Социальный день» оказался для всех Фото: Милана СОКОЛ

«Социальный день» оказался для всехФото: Милана СОКОЛ

Концертная программа для всех Фото: Милана СОКОЛ

Концертная программа для всехФото: Милана СОКОЛ

Теперь о плюсах:

Пройти на набережную можно без регистрации, которая требовала затрат времени, наличия Интернета, электронной почты, и, как минимум навыков работы с компьютером, которые есть далеко не у всех пожилых людей. Особенно неудобна данная процедура была для групп, численность в которых достигает 30-40, а то и больше человек. Не исключено, что организаторы не хотели столпотворения или планировали с помощью электронной переписи попросту подсчитать число посетителей, подведя некий итог работы после ВЭФ.

Дружный коллектив из Владивостока приехал на выставку Фото: Милана СОКОЛ

Дружный коллектив из Владивостока приехал на выставкуФото: Милана СОКОЛ

Посмотреть выставку многие приезжают издалека и в многочисленном составе Фото: Милана СОКОЛ

Посмотреть выставку многие приезжают издалека и в многочисленном составеФото: Милана СОКОЛ

– Приехали специально из Находки, нам выделили два больших автобуса, на которые попали все желающие. Добирались, конечно, долго, но не жалеем. Немного обидно, что здесь не кормят и кафе даже нет поблизости, – поделились с корреспондентом «КП»-Владивосток» жительницы Приморья.

Дождь и голод – не повод для грусти. А подкрепиться можно на «Рыбном рынке» Фото: Милана СОКОЛ

Дождь и голод – не повод для грусти. А подкрепиться можно на «Рыбном рынке»Фото: Милана СОКОЛ

«Обнимашки» Фото: Милана СОКОЛ

«Обнимашки»Фото: Милана СОКОЛ

Для удобства посетителей по кампусу курируют бесплатные шаттлы, а городские автобусы на время работы выставки изменили схему движения. «Комсомолка» ранее подробно сообщала время работы и добавочные остановки общественного транспорта. Свой личный автомобиль можно оставить в районе КПП-Север или на специальной парковке при повороте на Канал. На набережной, которая превратилась в настоящий культурный и экономический центр Дальнего Востока, работают действительно интересные павильоны, а также проходят различные конкурсные мероприятия и концертная программа.

Концертная программа в рамках ВЭФ-2019 Фото: Милана СОКОЛ

Концертная программа в рамках ВЭФ-2019Фото: Милана СОКОЛ

«Улица Дальнего Востока» Фото: Милана СОКОЛ

«Улица Дальнего Востока»Фото: Милана СОКОЛ

Так, желающие опробовать свои силы в роли золотодобытчиков, могут стать участниками «Старательского фарта» и намыть себе в награду «золота» Колымы.

«Золотая лихорадка» Фото: Милана СОКОЛ

«Золотая лихорадка»Фото: Милана СОКОЛ

Каждый может «намыть золота» Фото: Милана СОКОЛ

Каждый может «намыть золота»Фото: Милана СОКОЛ

Почувствовать себя актером кино и поучаствовать в настоящем съемочном процессе с декорациями, коллегами по цеху и даже камерой на крутящейся платформе – можно в хай-тек павильоне Амурской области.

Камера, мотор! Фото: Милана СОКОЛ

Камера, мотор!Фото: Милана СОКОЛ

Масштабы некоторых конструкций, действительно удивляют Фото: Милана СОКОЛ

Масштабы некоторых конструкций, действительно удивляютФото: Милана СОКОЛ

Создать именную интерактивную субмарину, которая незамедлительно начнет бороздить просторы, можно на точке Хабаровского края. При этом интересная задумка приходится по вкусу не только детям, но и взрослым.

Увлекательный процесс для всех возрастов Фото: Милана СОКОЛ

Увлекательный процесс для всех возрастовФото: Милана СОКОЛ

Уже по традиции популярностью пользуется павильон Сахалинской области, в котором в этом году также можно совершить виртуальное путешествие и научиться кататься на горных лыжах. Представители региона уже не в первый раз привозят в Приморье высококлассный тренажер-симулятор.

Можно даже освоить новые виды спорта Фото: Милана СОКОЛ

Можно даже освоить новые виды спортаФото: Милана СОКОЛ

В настоящее приключение превратится для гостей посещение площадки Камчатки. Полноценная экскурсия на «самолете» и интерактивное знакомство с особенностями региона – помогут лучше узнать этот уголок Дальнего Востока.

Интерактивная экскурсия Фото: Милана СОКОЛ

Интерактивная экскурсияФото: Милана СОКОЛ

Увидеть инсталляцию моста на остров Елена, макет будущего музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо, отправиться в путешествие в виртуальной реальности на воздушном шаре, можно в выставочном центре Приморского региона.

Полет на воздушном шаре Фото: Милана СОКОЛ

Полет на воздушном шареФото: Милана СОКОЛ

Павильон Приморского края Фото: Милана СОКОЛ

Павильон Приморского краяФото: Милана СОКОЛ

Фотозона из живых цветов, макеты кораблей и лечебная вода ждут всех желающих в павильоне Сахалина. Но второй этаж, на котором, по словам работников, установлен штурвал и рында, так и остался закрыт.

Благоухающая экспозиция Фото: Милана СОКОЛ

Благоухающая экспозицияФото: Милана СОКОЛ

«Улица Дальнего Востока» Фото: Милана СОКОЛ

«Улица Дальнего Востока»Фото: Милана СОКОЛ

Кабинка с иллюзией искажения пространства, фото в национальных костюмах, музыка дальневосточных народностей, выставка-продажа деликатесов и ювелирных украшений – все это ждет посетителей «Улицы Дальнего Востока -2019». Набережная, прогулявшись по которой можно узнать историю, обычаи и экономические особенности регионов Дальнего Востока, в субботу работала до 20:00, а в воскресенье примет гостей с 10:00 до 20:00. Не забудьте с собой взять на всякий случай зонтик и вооружиться хорошим настроением.

Конкурсы для гостей «Камчатки» Фото: Милана СОКОЛ

Конкурсы для гостей «Камчатки»Фото: Милана СОКОЛ

Когда главный приз - икра, стоит постараться Фото: Милана СОКОЛ

Когда главный приз - икра, стоит постаратьсяФото: Милана СОКОЛ

Уже начался демонтаж некоторых точек Фото: Милана СОКОЛ

Уже начался демонтаж некоторых точекФото: Милана СОКОЛ

Выступление творческого коллектива Фото: Милана СОКОЛ

Выступление творческого коллективаФото: Милана СОКОЛ

Погода не испортила планы гостей, некоторые даже осмелились искупаться Фото: Милана СОКОЛ

Погода не испортила планы гостей, некоторые даже осмелились искупатьсяФото: Милана СОКОЛ

Ювелирные украшения от мастеров Якутии Фото: Милана СОКОЛ

Ювелирные украшения от мастеров ЯкутииФото: Милана СОКОЛ

Улыбчивые продавцы поднимают настроение гостей Фото: Милана СОКОЛ

Улыбчивые продавцы поднимают настроение гостейФото: Милана СОКОЛ

Всю понравившуюся продукцию можно приобрести Фото: Милана СОКОЛ

Всю понравившуюся продукцию можно приобрестиФото: Милана СОКОЛ

На выставке можно примерить и приобрести украшения Фото: Милана СОКОЛ

На выставке можно примерить и приобрести украшенияФото: Милана СОКОЛ

Не всем посчастливилось сделать памятное фото до закрытия точки Фото: Милана СОКОЛ

Не всем посчастливилось сделать памятное фото до закрытия точкиФото: Милана СОКОЛ

Маленькие посетители выставки Фото: Милана СОКОЛ

Маленькие посетители выставкиФото: Милана СОКОЛ

Эксклюзивные изделия ручной работы Фото: Милана СОКОЛ

Эксклюзивные изделия ручной работыФото: Милана СОКОЛ

Заработал официальный сайт выставки «Улица Дальнего Востока – 2019»

Билеты на «Улицу Дальнего Востока»: как получить и куда обращаться?

Рассказываем, как добраться до выставки «Улицы Дальнего Востока»

ИСТОЧНИК KP.RU

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