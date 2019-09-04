Рассказываем, как добраться до выставки «Улицы Дальнего Востока»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-09-04T09:21:20+03:00

Не забывайте: для посещения выставки необходимо пройти регистрацию. Фото: Роман Савин.

Схемы движения у пяти автобусов маршрута №15 изменятся на два дня [расписание]

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Посетить выставку «Улицы Дальнего Востока», подготовленную к юбилейному Восточному экономическому форуму, можно будет 7 и 8 сентября. Притом – смотреть на павильоны можно будет не более двух часов, вход только по билетам.

Власти для удобства горожан приняли решение на этот период времени изменить схему движения пяти автобусов маршрута №15, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.

У трех автобусов поменяются конечные остановки. «Изумруд» сменит площадь Борцов Революции. У оставшихся двух общественных транспортов конечной станет Луговая площадь.

Кроме того, на Русский остров можно доехать на автобусах № 22, 29, 29к, 63, 74, 75, 76, 77.

Схема движения для трех автобусов с центральной площади.

Фото: администрация Приморского края.

Схема движения для двух автобусов с площади Луговой.

Фото: администрация Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU