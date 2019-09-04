Рассказываем, как добраться до выставки «Улицы Дальнего Востока»
Посетить выставку «Улицы Дальнего Востока», подготовленную к юбилейному Восточному экономическому форуму, можно будет 7 и 8 сентября. Притом – смотреть на павильоны можно будет не более двух часов, вход только по билетам.
Власти для удобства горожан приняли решение на этот период времени изменить схему движения пяти автобусов маршрута №15, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.
У трех автобусов поменяются конечные остановки. «Изумруд» сменит площадь Борцов Революции. У оставшихся двух общественных транспортов конечной станет Луговая площадь.
Кроме того, на Русский остров можно доехать на автобусах № 22, 29, 29к, 63, 74, 75, 76, 77.
Схема движения для трех автобусов с центральной площади.
Фото: администрация Приморского края.
Схема движения для двух автобусов с площади Луговой.
Фото: администрация Приморского края.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Чтобы люди понимали, за что мы любим ДФО» : Юрий Трутнев в пятый раз открыл «Улицу Дальнего Востока» на ВЭФ-2019
На традиционной выставке свой потенциал показали все регионы ДФО
ИСТОЧНИК KP.RU