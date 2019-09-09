2019-09-10T04:08:56+03:00
Общество

Часть белух из приморской «китовой тюрьмы» могут распределить по дельфинариям

Экологический активисты считают, что такое решение приведет к скандалу на международном уровне
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В бухте Средняя под Находкой находится еще 75 белух, которых обещали выпустить в течение сентябряВ бухте Средняя под Находкой находится еще 75 белух, которых обещали выпустить в течение сентябряФото: Игорь НОВИКОВ
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Не все белухи из «китовой тюрьмы» в Приморье могут отправиться на свободу. Такое предположение высказали ученые, которые занимаются возвращением китообразных в естественную среду обитания. Напомним, что в бухте Средняя под Находкой находится еще 75 белух, которых обещали выпустить в течение сентября.

Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин сообщил, что есть «возможность распределить частично животных по российским центрам». Однако, как передает Интерфакс, окончательного решения по этому вопросу нет.

Реакция экологических активистов однозначна: выпустить на волю всех белух. В противном случае не избежать очередного скандала, причем международного уровня.

- Вместо того, чтобы начать думать над тем, как выполнить свои обещания, появляются предложения распределить белух по дельфинариям. Мы не удивлены таким поворотом - многие российские центры - а их более 30 в стране - нуждаются в белухах. При желании, можно отдать все 75 китообразных, а через год-два дельфинарии, «приютившие» животных могут, к примеру, сдать их в аренду в Китай. Эта схема нам прекрасно известна, - говорится в заявлении коалиции Free Russian Whales.

Зоозащитники добавляют, что организовать транспортировку такого количества белух в сжатый срок – непросто, однако, по их мнению, можно рассмотреть другие варианты перевозки – морем или самолетом.

Напомним, что десять косаток и 12 белух уже обрели свободу. Всех узников «китовой тюрьмы» выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагается, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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