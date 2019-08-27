Последнюю партию косаток из приморской «китовой тюрьмы» выпустили на свободу

Все косатки, которые содержались в «китовой тюрьме» в Приморье, наконец-то вернулись на свободу. Около года морские млекопитающие жили в неволе и полностью зависели от человека. Сегодня, 27 августа, пара последних китообразных стала свободна.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К СВОБОДЕ

В дикую природу вернулись самка Харя и самец Форест. Прежде, чем уйти в Охотское море, Косаткам пришлось преодолеть порядка 1,8 тысячи километров пути от бухты Средняя под Находкой до мыса Перовского в Хабаровском крае. Дорога выдалась непростой - в Приморье из-за затяжных дождей дорожная обстановка, мягко скажем, непростая, а в Амуре угрожающе поднялся уровень воды. В итоге путь к свободе занял пять дней с учетом отклонения от графика по причине плохой погоды.

Косаткам пришлось преодолеть порядка 1,8 километра пути от бухты Средняя под Находкой до мыса Перовского в Хабаровском краеФото: ВНИРО

Выпускали косаток одновременно через транспортную клеть, установленную на катамаране - эдакое ноу-хау отловщиков. Животных заводили в клеть, делали массаж, восстанавливающий мышечный тонус после долгого пути и лишь после этого перед косатками открылся путь к свободе.

Выпускали косаток одновременно через транспортную клеть, установленную на катамаранеФото: ВНИРО

- Отойдя на судне на 500 метров от берега, косатки одновременно оказались в море. Они некоторое время покружили возле берега, а затем вместе ушли в северную часть залива. За их поведением в данный момент следят ученые, которые будут сопровождать животных в первые дни их нахождения в дикой природе, - рассказали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Теперь на свободе находятся все десять косаток-бывших узников «китовой тюрьмы» в Приморье. На всех китообразных установлены спутниковые метки, которые позволяют ученым отслеживать их передвижения и выдвигать предположения, караемые их адаптации в дикой природе. Последние данные говорят о том, что восемь косаток, выпущенных ранее, успешно обживаются в естественной среде обитания.

В дикую природу вернулись самка Харя и самец Форест.Фото: ВНИРО

- Все выпущенные животные в конечном итоге пришли к Шантарским островам, там, где их и выловили и где могут быть их природные семьи. Во время нахождения в неволе они не утратили природных инстинктов – можно с уверенностью сказать, что они начали самостоятельно добывать себе пищу и устанавливать социальные связи с дикими сородичами, - рассказал Вячеслав Бизиков, заместитель директора по научной работе ВНИРО.

Данные по двум «новичкам» в дикой природе Харе и Форесту еще только предстоит собрать, проанализировать и сделать достоянием общественности.

Однако возвращение домой не всем косаткам далось легко. Сама молодая - самка Александра - некоторое время не уходила от берега и выпрашивала еду у рыбаков. В сеть даже выложили видео, на котором косатка с маячком позволяет себя гладить и охотно кормится из рук людей. Данные, полученные учеными, подтвердили, что это именно Александра, но чуть позже и она ушла в открытое море.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/720493" frameborder="0"></iframe> Еще трех косаток отпустили на свободу из "китовой тюрьмы".

БЕЛУХИ-ПАРТИЗАНЫ

Как только последние косатки из «китовой тюрьмы» оказались на свободе и ушли на безопасное расстояние, ученые взялись за белух. Шесть китообразных выпускали возле берега. Кран опускал белух на мягкий мат, чтобы специалисты замеряли животных, брали анализ крови, тканей и выдоха. Затем китообразных вновь поднимали в воздух и опускали в воду на глубину 1,5 метра где два тренера помогали животному аккуратно освободиться из носилок, чтобы не повредить плавники.

Белухи, как признаются специалисты, менее эмоциональны, чем косатки. Они сразу ныряли глубоко под воду, где отследить и перемещение невозможно. Аналогичное поведение было у первой партии из шести белух, которые оказались на свободе 26 июня. За такое поведение они удостоились прозвища «партизаны». Для сравнения, первые выпущенные косатки – брат и сестра – эмоционально радовались свободе. Во всяком случае, так описывают это очевидцы.

На свободе находятся 12 белухФото: ВНИРО

Свободы в «китовой тюрьме» ждут еще 76 белух. Выпустить китообразных планируют большими группами в течение сентября.

ОТ СКАНДАЛА ДО ВЫКУПА

Китообразных выловили летом 2018 года в районе Шантарских островов (Хабаровский край) с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Изначально добыли 11 косаток и 90 белух, но четыре мормлека внезапно исчезли. Отловили заявляли, что одна косатка и три белухи сбежали.

Скандал из-за «китовой тюрьмы» вышел далеко за пределы Приморья и приобрел мировой масштаб. Отпустить косаток и белух призывали Памела Андерсон, Леонардо ДиКаприо и известный французский океанолог и защитник Мирового океана Жан-Мишель Кусто. К слову, последнему вместе с командой удалось попасть в режимную «китовую тюрьму» и осмотреть ее узников. По итогам исследования была составлена программа реадаптации морских млекопитающих, чтобы подготовит их к выпуску. Однако, по мнению экологических активистов и ряда ученых, отловищики не следовали рекомендациям Кусто и продолжали, в частности, кормить китообразных с рук.

По мнению экологических активистов и ряда ученых, отловищики не следовали рекомендациям Кусто. Фото: Глеб Ильинский

Но подвижки начались. Суд на Сахалине признал разрешения Росрыболовства незаконными, а суд во Владивостоке по материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагается, что за 87 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей. ВНИРО завили, что у них не было другого выхода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715708" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

Собрали первую партию косаток и белух в долгий путь домой во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 20 июня. Однако до этого отловищики и их представители твердо заявляли, что китообразные - являются собственностью компаний и отпускать мормлеков никто не собирается.

Во время «Прямой линии» было объявлено о важном для всего мира решении: отныне вылавливать косаток в культурно-просветительских целях в России запрещено. Право на отлов этих китообразных остается только у ученых и у народов Крайнего Севера в небольших количествах.

Впервые в мире выпускается столь большое количество животных, проживших почти год в неволе. Таких масштабных выпусков не было ни у одной страны, поэтому российский опыт поможет понять некоторые вопросы о возможностях возврата адаптированных морских млекопитающих в естественную среду.

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