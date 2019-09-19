2019-09-19T12:13:09+03:00
Общество

Экологи Сахалина доказали, что выдача квот на отлов животных в «китовую тюрьму» была незаконной

Такое решение принял областной суд
Кристина ГРИН
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Теперь экологи хотят запретить отлов китообразных для индустрии развлечений на законодательном уровне. Фото: предоставлено "Эковахтой Сахалина".Теперь экологи хотят запретить отлов китообразных для индустрии развлечений на законодательном уровне. Фото: предоставлено "Эковахтой Сахалина".
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Многострадальная «китовая тюрьма», которая находилась под Находкой, заставила заново рассмотреть тему по отлову косаток и белух. Экологи год пытались добиться справедливого решения и выпуска животных из заточения на волю. Цель достигнута - животные на свободе, теперь их задачей было предотвратить дальнейший отлов китообразных.

В частности речь шла о квотах на их добычу, которые утверждает Росрыболовство. По мнению ученых, данные были составлены более, чем некорректно. Это и привело к тому, что «китовая тюрьма» пополнялась нелегальными животными. В связи с чем они обратились в Южно-Сахалинский суд. Областной представитель Фемиды рассмотрел материалы дела от коллеги из городского суда и накануне вынес свое решение. На заседании присутствовали истцы: «Эковахта Сахалина», Клуб «Бумеранг», «Друзья океана», ответчик - Росрыболовство и адвокаты компаний-отловщиков.

- Сахалинский областной суд в итоге определил решение Южно-Сахалинского городского суда от 31 мая 2019 оставить без изменения, а апелляционные жалобы сторон без удовлетворения, - говорит Дмитрий Лисицын, председатель «Эковахты Сахалина». -Таким образом, незаконность распределения квот на косаток и белух Росрыболовством с сегодняшнего дня подтверждена вступившим в законную силу решением суда.

Теперь защитники животных поставили перед собой новую задачу – на законодательном уровне запретить отлов китообразных для индустрии развлечений. Для этих нужд в сети на сайте РОИ создана петиция, где каждый неравнодушный к ситуации может оставить свой голос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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