Косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы» выпустили на волю

Состоялся долгожданный выпуск бывших узников «китовой тюрьмы» в естественную среду. Две косатки и шесть белух, доставленные из Приморья к мысу Перовского в Хабаровском крае, 26 июня обрели свободу. В Приморье остается еще 89 китов.

Перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, а ученые разместили спутниковые метки, которые позволят отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении. Сообщается, что показатели здоровья у животных перед выпуском в море были хорошие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715821" frameborder="0"></iframe> Узников «китовой тюрьмы» наконец-то выпускают на волю.Пленников «китовой тюрьмы» в Приморье начали освобождать. Как раз в день «Прямой линии» с Путиным

Животных смогли выпустить только после того, как над юго-западной частью Охотского моря установились хорошие погодные условия. По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива.

Во второй половине дня вслед за косатками выпустили и белух. Животные сразу ушли в открытое море.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715708" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

Неделю длилась операция по выпуску животных. 20 июня во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» две косатки и шесть белух из центра передержки на юге Приморья погрузили в специальных ваннах с соленой водой в фуры и отправили в Хабаровск. На следующий день их переместили на баржу и сплавили вниз по течению Амура до села Иннокентьевка, а оттуда до базы отловщиков на берегу Охотского моря у мыса Перовского.

Дорога протяженностью 1800 км заняла 6 суток. Все это время ветврачи и тренеры несли круглосуточно вахту по 4 часа, находясь по двое с животным в воде, следили за тем, чтобы оно не захлебнулось и не травмировалось.

Тяжелейшая в физическом и моральном смысле работа окупилась – во время пути не одно животное не пострадало, более того, удавалось справляться со стрессом.

Выпуск животных в море. Фото: vniro.ru

- Мы выражаем благодарность команде за проделанную с высоким профессионализмом работу, – отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин. – Надеюсь, что удастся на столь же высоком уровне провести и следующие этапы операции.

Речь идет о еще 8 косатках и 81 белухе, которые до сих пор остаются в центре передержки в бухте Средняя. Их выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалине признал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостоке по материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагается, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

Впервые в мире выпускается столь большое количество животных, проживших почти год бок о бок с людьми. Таких масштабных выпусков не было ни у одной страны, поэтому российский опыт поможет понять некоторые вопросы о возможностях возврата адаптированных морских млекопитающих в естественную среду.

Косатки некоторое время несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды. Фото: vniro.ru

Следующий этап операции по выпуску начнется по возвращении команды специалистов и подготовке животных к транспортировке.