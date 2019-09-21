Взрыв газового баллона мог стать причиной пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке

21 сентября на пульт пожарно-спасательной службы поступило срочное сообщение о том, что во Владивостоке горит ТЦ «Максим». Огнем была объята верхняя часть здания. Пожарные прибыли на место происшествия в начале седьмого утра. Языки пламени распространились на площади в 1000 квадратных метров. К счастью, в это время никого в здании не было, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар был полностью локализован спустя 3,5 часа. Но процесс тушения продолжается до сих пор. По информации источника «КП - Владивосток», внутри ТЦ из-за пожара было обрушение.

Тем временем жители Владивостока уже высказались на счет предварительных версий возникновения пожара в ТЦ. По словам очевидцев, там в то время, как повара разогревали печь, произошел взрыв газового баллона.

Полностью сгорел верхний этаж ТЦ. Фото: Dpscontrol125rus.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733362" frameborder="0"></iframe> Хроонология тушения пожара в ТЦ "Максим".

- Со 100-процентной вероятностью причина пожара именно в этом. На моей памяти пожары практически во всех ТЦ возникали после взрыва газового баллона, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Владимир Калинин, историк-краевед. – Повара как раз в это время разогревают плиты. Роковое стечение обстоятельств в том, что именно сегодня «Максим» празднует свое 15-летие. Было запланировано масштабное торжество. К счастью, пожар случился не в разгар празднования, когда в здание пришли бы десятки людей. Стоит немного подождать и МЧС опубликуют официальную версию причины возникновения пожара. Я уверен, что она совпадет с мнением горожан и моим личным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733361" frameborder="0"></iframe> Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

Пока никого из предпринимателей в здание не пускают, поэтому никто не может оценить причиненный ущерб. Скорее всего, возможность попасть в ТЦ появится лишь завтра.

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