Взрыв газового баллона мог стать причиной пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке
21 сентября на пульт пожарно-спасательной службы поступило срочное сообщение о том, что во Владивостоке горит ТЦ «Максим». Огнем была объята верхняя часть здания. Пожарные прибыли на место происшествия в начале седьмого утра. Языки пламени распространились на площади в 1000 квадратных метров. К счастью, в это время никого в здании не было, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.
Пожар был полностью локализован спустя 3,5 часа. Но процесс тушения продолжается до сих пор. По информации источника «КП - Владивосток», внутри ТЦ из-за пожара было обрушение.
Тем временем жители Владивостока уже высказались на счет предварительных версий возникновения пожара в ТЦ. По словам очевидцев, там в то время, как повара разогревали печь, произошел взрыв газового баллона.
Полностью сгорел верхний этаж ТЦ. Фото: Dpscontrol125rus.
Хроонология тушения пожара в ТЦ "Максим".
- Со 100-процентной вероятностью причина пожара именно в этом. На моей памяти пожары практически во всех ТЦ возникали после взрыва газового баллона, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Владимир Калинин, историк-краевед. – Повара как раз в это время разогревают плиты. Роковое стечение обстоятельств в том, что именно сегодня «Максим» празднует свое 15-летие. Было запланировано масштабное торжество. К счастью, пожар случился не в разгар празднования, когда в здание пришли бы десятки людей. Стоит немного подождать и МЧС опубликуют официальную версию причины возникновения пожара. Я уверен, что она совпадет с мнением горожан и моим личным.
Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".
Пока никого из предпринимателей в здание не пускают, поэтому никто не может оценить причиненный ущерб. Скорее всего, возможность попасть в ТЦ появится лишь завтра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео, снятое внутри горящего ТЦ «Максим»
Жуткие кадры подтверждают масштаб бедствия - внутри выгорело несколько этажей [видео]
Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке: площадь горения 1000 квадратных метров, предприниматели терпят колоссальные убытки
Дотла сгорела верхняя часть здания, где расположена игровая зона и кафе [фото, видео]
ИСТОЧНИК KP.RU