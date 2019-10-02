Мужчина, убивший железной арматурой кондуктора трамвая, в тот же вечер напал на еще одну женщину во Владивостоке

Происшествие случилось вчера, 1 октября, вечером. Неизвестный мужчина напал на кондуктора трамвая на остановке Сахалинская во Владивостоке. Неадекватный приморец, вооружившись металлическим прутом, набросился на 54-летнюю женщину и убил ее.

Найти подозреваемого в преступлении помогла служебная собака по кличке Арэс. Благодаря поисковым навыкам овчарки 39-летнего мужчину задержали. По факту случившегося следователи уже возбудили уголовное дело. Но история обросла новыми подробностями.

Несмотря на то, что пока нет подтверждения на счет того, что убийца страдает психическим расстройством, все дороги ведут именно к этому диагнозу. По информации РИА VladNews, после убийства мужчина напал на еще одну женщину. Сперва пострадало трамвайное депо, которое находится между остановками Новожилова и Борисенко. Он там разбил окно, а когда вышла женщина-охранник, напал и на нее. Ей даже пришлось обратиться за помощью в больницу.

Более того, есть вероятность, что подозреваемый в убийстве кондуктора неделю назад напал на водителя трамвая с шилом, когда тот попросил оплатить за проезд.

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