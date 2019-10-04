Четырех адвокатов достаточно: сын бывшего мэра Владивостока не сможет представлять его интересы в суде

Московский городской суд рассматривает апелляцию на приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, осужденного ранее к 15 годам тюрьмы и многомиллионному штрафу. Накануне в столице России состоялось судебное заседание, однако поставить точку в громком деле пока не удалось. Заявленное бывшим городским главой ходатайство о защите его прав в суде сыном, высшая инстанция отклонила, а само заседание было перенесено на пятницу. Возможно, именно сегодня состоится оглашение приговора в Москве, сообщает «КП»-Владивосток».

Громкая история экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, известна, пожалуй, жителям всех регионов России. Расследование уголовного дела в отношении градоначальника, обвиняемого в коррупционных преступлениях, заняло почти три года и 120 томов. Вместе с Игорем Сергеевичем на скамье подсудимых оказались его брат Андрей Пушкарев и экс-директор МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Решением Тверского суда Москвы троица получила внушительные сроки и многомиллионные штрафы, в зависимости от роли и степени вины каждого. При этом бывший глава Владивостока, которого посчитали виновным в использовании должностных полномочий для получения крупной взятки, оказался приговорен к 15-ти годам тюрьмы строго режима. Младший брат мэра, страдающий серьезными проблемами со здоровьем после взрыва новогодней петарды, отделался 8-ю годам условно и штрафом в 500 миллионов рублей. Третий фигурант уголовного дела получил 10 лет колонии строго режима. Андрею Лушникову также предстоит заплатить штраф в полмиллиарда рублей.

3 октября в Московском городском суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор прошлой инстанции. Игорь Пушкарев заявил ходатайство о предоставлении его законных интересов в суде сыном Павлом, имеющим высшее юридическое образование, документов о подтверждении которого, кстати, приобщено не было. Судья сразу же отметил наличие у подсудимого четырех адвокатов.

– Эти адвокаты, все-таки мне чужие люди, а это мой сын. Мне с ним будет легче,– цитирует мэра Vladnews.

Однако наличие родственных связей и улучшение морального состояния фигуранта дела, суд счел не существенным. Учитывая доводы защиты и присутствие уже одобренных четырех адвокатов, ходатайство было отклонено.

За время судебного заседания, которое к слову длилось около 10 часов, были заслушаны доводы в защиты и обвинения, ходатайства адвокатов о приобщении к делу целого ряда материалов и проведении повторных экспертиз. Право слова предоставили и главному фигуранту уголовного дела. Игорь Пушкарев свою вину не признал. Почти два часа он вел повествование о неточностях в деле, абсурдности некоторых выводов и элементарных несостыковках, грамотно обосновывая каждый из пунктов выступления, которое попросил приобщить к делу в письменном виде.

– Я, наверное, единственный начальник, который обвиняется в подкупе подчиненного, – отметил Пушкарев.

Учитывая затянувшийся процесс, исследование судом материалов, заявленных обвинителями и защитой, было принято решение о переносе заседания. Новое слушание назначено сегодня на 10:00 по Москве. «КП»-Владивосток» следит за развитием событий.

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