На место взрыва в Приморье выехал губернатор региона
В приморском поселке Новонежино частично обрушился жилой дом. Упали потолочной перекрытие лестница и стены, которыми придавило женщину. Следователи склоняются к тому, что обрушение дома произошло из-за взрыва, предположительно, водонагревателя.
На место ЧП выехал глава региона Олег Кожемяко. Губернатору Приморья доложат о ситуации на данный момент.
По данным властей Шкотовского района, под завалами оказалась одна женщина, ее тело извлекли недавно. Кроме того, ребенок получил ушибы мягких тканей, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Эвакуированы жители двух подъездов.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание – до двух лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU