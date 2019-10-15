2019-10-15T03:55:51+03:00
Происшествия

На место взрыва в Приморье выехал губернатор региона

В результате частично обрушился жилой дом
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Эвакуированы жители двух подъездовЭвакуированы жители двух подъездовФото: Предоставлено очевидцами
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В приморском поселке Новонежино частично обрушился жилой дом. Упали потолочной перекрытие лестница и стены, которыми придавило женщину. Следователи склоняются к тому, что обрушение дома произошло из-за взрыва, предположительно, водонагревателя.

На место ЧП выехал глава региона Олег Кожемяко. Губернатору Приморья доложат о ситуации на данный момент.

По данным властей Шкотовского района, под завалами оказалась одна женщина, ее тело извлекли недавно. Кроме того, ребенок получил ушибы мягких тканей, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Эвакуированы жители двух подъездов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание – до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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