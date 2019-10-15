На место взрыва в Приморье выехал губернатор региона

СЕГОДНЯ 03:55 2019-10-15T03:55:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В приморском поселке Новонежино частично обрушился жилой дом. Упали потолочной перекрытие лестница и стены, которыми придавило женщину. Следователи склоняются к тому, что обрушение дома произошло из-за взрыва, предположительно, водонагревателя.

На место ЧП выехал глава региона Олег Кожемяко. Губернатору Приморья доложат о ситуации на данный момент.

По данным властей Шкотовского района, под завалами оказалась одна женщина, ее тело извлекли недавно. Кроме того, ребенок получил ушибы мягких тканей, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Эвакуированы жители двух подъездов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание – до двух лет колонии.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Водонагреватель или газ: какие версии обрушения дома в Приморье рассматривают следователи?

В результате ЧП, по предварительным данным, погиб один человек (подробнее)

Обрушение жилого дома в Приморье: есть погибшие и пострадавшие

Рассматривается несколько версий произошедшего (подробнее)

Обрушились потолок и стены: в жилом пятиэтажном доме в Приморье погибла женщина

19 жильцов эвакуировались самостоятельно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU