Девочка, избитая одноклассниками из-за «домашки» на Сахалине, боится идти в школу

БОЙЦОВСКИЙ КЛАСС ПОРОНАЙСКА

Человеческая жестокость не знает границ. Особенно поражает, когда эта самая жестокость исходит со стоны детей. Подобная история прогремела в сахалинском городе Поронайске. Четвероклассники подкараулили 10-летнюю Аню (имя изменено – прим.ред.) и толпой набросили на нее на территории школы.

Группировка одноклассников повалила ее на землю и стала пинать. Били в основном по голове. Примечательно, что подавляющее большинство из них – мальчики. Среди них была только одна девочка. По словам некоторых детей, она и спланировала нападение. Чтобы вы понимали, все случилось из-за «домашки». На последнем четвертом уроке, когда классный руководитель, который проводил у детей занятия по всем предметам, забыла написать на доске домашнее задание, Аня напомнила ей об этом. Тогда никто и предположить не мог, к чему честность девочки может привести.

После того, как Аня попала в больницу, и ей диагностировали сотрясение мозга, поднялась шумиха. Проверку сейчас проводят СК, прокуратура и правительство. Уполномоченный по правам ребенка взяла ситуацию на контроль и следит за ходом событий.

«БОИТСЯ СМОТРЕТЬ ИМ В ЛИЦА»

18 октября в школе Поронайска прошло еще одно общее родительское собрание, на котором присутствовали представители ПДН. Они провели с детьми профилактическую беседу. Многие участники детской «группировки» стали отрицать свою роль в сотрясении мозга Ани. Мама одного из виновников и вовсе сказала, что девочка сама спровоцировала подобную ситуацию.

В больничной палате Ани сегодня побывали министр образования Сахалинской области, ее друзья и одноклассники (те единицы, которые помогли девочке встать и вызвать такси).

СК и прокуратура уже проводят проверки по факту избиения несовершеннолетней. Фото: личная страница мамы пострадавшей.

- Дочь сейчас уже чувствует себя хорошо. К счастью, начала улыбаться, когда увидела друзей. Сейчас она вообще одна в палате, поэтому тоска по дому усиливается, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Олеся, мама пострадавшей девочки. - Переживаем всей семьей на счет того, что ей понадобится помощь психолога. На днях она призналась бабушке, что после такого боится ходить в школу. Она просто не понимает, как она будет смотреть в лица тем, кто пинал ее ногами по земле за напоминание о домашнем задании.

По словам врача больницы, Аня уже идет на поправку и скорее всего ее выпишут уже в следующий понедельник. Но ведь и правда, как, с точки зрения психологии, ребенок сможет побороть свой страх и смотреть в глаза всем своим обидчикам, которые без чувства сострадания и жалости колотили ее толпой на крыльце школы.

УВОЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

К слову, мама Ани никого из педагогов и дирекции в произошедшем не винит. Она просто считает родительским долгом защищать свою дочь. Ведь нет ни единой гарантии того, что завтра эти же дети не побьют других одноклассников. Если в 4 классе они идут на девочку с кулаками, но к какому возрасту ждать поножовщины?

Однако есть родители, которые уверены, что нужно было остановиться на родительском собрании и не выносить сор из избы.

- Просто вчера все стали говорить о том, что классного руководителя уволили. Я сегодня на собрании заступилась за нее и сказала, что она профессионал с большой буквы, и такого педагога еще нужно поискать, - говорит Олеся. – Мне даже говорили о том, что директор школы уже то ли написала заявление об увольнении, то ли ее уволили. Пока с ней не виделась, ничего сказать по этому поводу не могу.

Напомним, что кроме директора и классного руководителя в этой ситуации был охранник, который видел «кипиш» во дворе школы, но не счел нужным выйти и разобраться, что же там происходит.

Пока ведомства проводят проверку мама девочки переживает, что добиться справедливости не получится, потому что папа девочка, которая является зачинщицей драки, работает в прокуратуре. По некоторым данным, он и работал в рамках прокурорской проверки с детьми. Какова вероятность, что его чадо будет в списке подозреваемых?

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Константин Лысенко, адвокат

«Колония грозит в случае рецидива»

- Тут, конечно, все очень печально, потому что возраст детей не позволяет привлечь их к уголовной ответственности. В таких случаях собирается комиссия по делам несовершеннолетних и решается вопрос о мерах профилактики. Колония грозит в случае рецидива. На моем опыте был подобный инцидент. Тогда представители ПДН выступили на суде с ходатайством о том, чтобы детей посадили. Специально для таких «подростков» созданы воспитательные колонии. Туда попадают с 14 лет. Есть и 12-летние, которых признали виновными в убийстве, изнасиловании или захвате заложника. Если четвероклассники с Сахалина не возьмутся за ум, то их ждет взросление за решеткой.

Елена Мальгрэм, психолог

«Сработал закон психологии толпы»

- Происходит необратимый и страшный процесс - агрессия с каждым годом молодеет. Это мировое явление, которое уже вышло на улицы. Дети почувствовали власть и вседозволенность. Любое наказание в этом случае будет не эффективным. Тут у детей сработал закон психологии толпы. Появляется бессознательная коллективная душа, которая доминирует над личностью. Признаться, я даже и не знаю, что делать с такими детьми. Возможно, одним из самых действенных способов будет дать понять им, что они натворили через общественное осуждение. Организовать большое собрание с учениками разных классов, и пусть каждый выскажет им все, что он думает о них и об их поступке.

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