Страстную пару наказали за секс-игры на борту самолета «Москва-Владивосток»

Светлана и Дмитрий (обойдемся без фамилий по этическим причинам) обрели молниеносную известность, а всего-то стоило заняться развратом на борту самолета «Москва-Владивосток».

За слишком «романтическим» свиданием пары, которая познакомилась в аэропорту Москвы, наблюдали десятки пассажиров. Их отношения развивались стремительно. Горячительные, вероятно, выпитые за знакомство, ускорили процесс. И вот уже Дмитрий сидит в кресле с оголенным половым органом. На все замечания «страстные влюбленные» никак не реагируют. А фраза стюардессы: «Уберите свой половой .. в штаны и уберите свои руки с его..» уже стали в интернете мемом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/740215" frameborder="0"></iframe> Пару пришлось успокаивать бортпроводникам. Видео: dps_controlnews.! другой источник

Только вот по лицам пары было ясно, что они не понимают, почему их прервали в самый неподходящий момент. А Дмитрий спустя время и вовсе забыл о своей даме сердца, с которой ранее он устроил секс-игры на борту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/740216" frameborder="0"></iframe> Опубликовали видео с нарушителями порядка в самолете. Видео: dps_controlnews.! другой источник

По некоторым данным, у обоих участников развратного рейса есть семьи, оба состоят в браке и имеют детей. Вот уж не завидуем их супругам, которые с утра увидели видео-доказательство измены.

Кроме моральной стороны вопроса здесь нашлась еще и юридическая. За разврат пришлось отвечать в суде. Страстным любовникам грозил арест до 15 суток, но, можно сказать, обошлось.

- В отношении правонарушителей проведено медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Данные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей с каждого, - отмечает Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы УТ МВД по ДФО. – За административное нарушение по статье «Мелкое хулиганство» 43-летней жительнице Владивостока и 41-летнему жителю Находки также выписали штраф – 1000 рублей с каждого.

Свидание обошлось парочке в общей сложности в 3 тысяч рублей. Несмотря на штраф, многие дальневосточники уверены в том, что здесь хуже общественный резонанс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Их час не могли успокоить!»: пара страстных и неугомонных занималась развратом в самолете «Москва-Владивосток»

Есть информация, что они познакомились в аэропорту столицы (подробности...)

Появилось видео страстного полёта мужчины и женщины рейсом «Москва-Владивосток»

Двое малознакомых людей не удержались и прилюдно обласкали друг друга [видео]