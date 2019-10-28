Страстную пару наказали за секс-игры на борту самолета «Москва-Владивосток»
Светлана и Дмитрий (обойдемся без фамилий по этическим причинам) обрели молниеносную известность, а всего-то стоило заняться развратом на борту самолета «Москва-Владивосток».
За слишком «романтическим» свиданием пары, которая познакомилась в аэропорту Москвы, наблюдали десятки пассажиров. Их отношения развивались стремительно. Горячительные, вероятно, выпитые за знакомство, ускорили процесс. И вот уже Дмитрий сидит в кресле с оголенным половым органом. На все замечания «страстные влюбленные» никак не реагируют. А фраза стюардессы: «Уберите свой половой .. в штаны и уберите свои руки с его..» уже стали в интернете мемом.
Пару пришлось успокаивать бортпроводникам. Видео: dps_controlnews.! другой источник
Только вот по лицам пары было ясно, что они не понимают, почему их прервали в самый неподходящий момент. А Дмитрий спустя время и вовсе забыл о своей даме сердца, с которой ранее он устроил секс-игры на борту.
Опубликовали видео с нарушителями порядка в самолете. Видео: dps_controlnews.! другой источник
По некоторым данным, у обоих участников развратного рейса есть семьи, оба состоят в браке и имеют детей. Вот уж не завидуем их супругам, которые с утра увидели видео-доказательство измены.
Кроме моральной стороны вопроса здесь нашлась еще и юридическая. За разврат пришлось отвечать в суде. Страстным любовникам грозил арест до 15 суток, но, можно сказать, обошлось.
- В отношении правонарушителей проведено медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Данные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей с каждого, - отмечает Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы УТ МВД по ДФО. – За административное нарушение по статье «Мелкое хулиганство» 43-летней жительнице Владивостока и 41-летнему жителю Находки также выписали штраф – 1000 рублей с каждого.
Свидание обошлось парочке в общей сложности в 3 тысяч рублей. Несмотря на штраф, многие дальневосточники уверены в том, что здесь хуже общественный резонанс.
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ИСТОЧНИК KP.RU