«Часто болел и доверял только близким»: в сети появилась школьная характеристика на стрелка, который открыл огонь в колледже Благовещенска
Трагедия в благовещенском колледже продолжает обрастать подробностями. Напомним, что сегодня, 14 ноября, около 11:00 утра Даниил Зорин вошел в аудиторию и открыл огонь по одногруппникам. По словам знакомых стрелка, он был замкнутым и тихим, таким же он был в школе.
За годы учебы стрелок зарекомендовал себя как спокойный и уравновешенный ученик. Ни с кем не конфликтовал, с одноклассниками был тактичным и доброжелательным. Вне класса с ребятами дружил, но, как следует из характеристики, был экстравертом – доверял только близким людям, для общения открывался.
- С учебными предметами справлялся на «хорошо» и «удовлетворительно». Особый интерес проявлял к информатике и английскому языку. Увлекался компьютерными играми. Не допускал пропусков занятий без уважительной причины и нарушения дисциплины, - говорится в характеристике.
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Судя по отзывам школьных преподавателей Даниила, парень часто болел и не особенно активно участвовал в творческой жизни школы. Однако учителям не перечил, когда те поручали ему какое-нибудь задание.
Даниил воспитывался отчимом и мамой, которая была заинтересована учебной и внеучебной деятельностью сына. Она регулярно ходила на родительские собрания.
Даниил был физически развит, за время учебы в школе правонарушений не совершал, в полицию приводов не было. Вредных привычек не имел.
Через несколько лет тихий Даниил Зорин придет в Амурский колледж строительства и ЖКХ, откроет огонь из охотничьего ружья по одногруппникам. Лицензию на оружие парень получил за несколько месяцев до, хранил его как подобает – в сейфе. В сети появилась видеозапись обучения Даниила стрельбе из ружья. Через месяц он серьезно ранит троих, одному выстрелит в упор в голову, и застрелится сам.
Даниил Засорин учится стрелять из дробовика.
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ИСТОЧНИК KP.RU