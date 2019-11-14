«Часто болел и доверял только близким»: в сети появилась школьная характеристика на стрелка, который открыл огонь в колледже Благовещенска

Трагедия в благовещенском колледже продолжает обрастать подробностями. Напомним, что сегодня, 14 ноября, около 11:00 утра Даниил Зорин вошел в аудиторию и открыл огонь по одногруппникам. По словам знакомых стрелка, он был замкнутым и тихим, таким же он был в школе.

За годы учебы стрелок зарекомендовал себя как спокойный и уравновешенный ученик. Ни с кем не конфликтовал, с одноклассниками был тактичным и доброжелательным. Вне класса с ребятами дружил, но, как следует из характеристики, был экстравертом – доверял только близким людям, для общения открывался.

- С учебными предметами справлялся на «хорошо» и «удовлетворительно». Особый интерес проявлял к информатике и английскому языку. Увлекался компьютерными играми. Не допускал пропусков занятий без уважительной причины и нарушения дисциплины, - говорится в характеристике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

Судя по отзывам школьных преподавателей Даниила, парень часто болел и не особенно активно участвовал в творческой жизни школы. Однако учителям не перечил, когда те поручали ему какое-нибудь задание.

Даниил воспитывался отчимом и мамой, которая была заинтересована учебной и внеучебной деятельностью сына. Она регулярно ходила на родительские собрания.

Даниил был физически развит, за время учебы в школе правонарушений не совершал, в полицию приводов не было. Вредных привычек не имел.

Через несколько лет тихий Даниил Зорин придет в Амурский колледж строительства и ЖКХ, откроет огонь из охотничьего ружья по одногруппникам. Лицензию на оружие парень получил за несколько месяцев до, хранил его как подобает – в сейфе. В сети появилась видеозапись обучения Даниила стрельбе из ружья. Через месяц он серьезно ранит троих, одному выстрелит в упор в голову, и застрелится сам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/743750" frameborder="0"></iframe> Даниил Засорин учится стрелять из дробовика.

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