2019-11-15T10:31:37+03:00
Происшествия

«Я тебя не боюсь!»: последние слова студента, погибшего от пули благовещенского стрелка

Пока все одногруппники прятались под парты, Алексей Голубничий не сдвинулся с места [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Алексей получил огнестрельное ранение в голову и скончался на месте.Алексей получил огнестрельное ранение в голову и скончался на месте.
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15 ноября. Прошел день после ЧП, которое случилось в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Напомним, там 19-летний Даниил пришел в образовательное учреждение с Иж-81 и открыл стрельбу по одногруппникам. В результате пострадали трое студентов. Еще одного он застрелил в упор в голову – тот скончался на месте. Им был молодой спортсмен Алексей Голубничий, который занимался тайским боксом. На его похороны уже организован сбор средств.

Студент планировал сделать ей предложение в ближайшее время. Фото: Социальные сети

Студент планировал сделать ей предложение в ближайшее время.Фото: Социальные сети

Отойти от такого ужасного инцидента получится нескоро, чтобы оправиться - понадобится время. Пока следователи занимаются разбирательством уголовного дела, местные жители пытаются воссоздать хронологию событий.

Вместо свадьбы и пышных гуляний родственники готовятся к похоронам. Фото: Социальные сети

Вместо свадьбы и пышных гуляний родственники готовятся к похоронам.Фото: Социальные сети

Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

- Я тоже учусь в этом колледже. С Лешей знаком давно, уже и не помню, при каких обстоятельствах впервые встретил его. Он был очень хорошим парнем, добрым, отзывчивым. Трусом его нельзя было назвать, храбрый человек. Даже то, что он был единственным, кто не сошел и с места, когда Даниил направил ружье, доказывает это, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Максим Желтов, друг погибшего Алексея. – Последний раз я его видел перед первой парой. Встретились в коридоре, пообщались, ничего не предвещало беды. Ближе к 11 часам поднялась шумиха. Никто точно не знал, кто умер, а кто жив. Больше у меня связаться с Лешей не получилось. Даниила я не знал, даже, мне кажется, никогда не видел, или он просто очень замкнутым был. Но точно могу сказать, что конфликта между ним и Лешей не было. Сейчас в сети просто распространяют слухи.

На фото Алексей и его возлюбленная. Фото: Социальные сети

На фото Алексей и его возлюбленная.Фото: Социальные сети

Даниил Засорин учится стрелять из дробовика.

Максим подтвердил и то, что последними словами Алексея были: «Я тебя не боюсь!». За ними раздался смертельный выстрел в голову. Близкий друг погибшего также рассказал о его личной жизни.

- С девушкой он встречался давно, у них все было серьезно. Знаю, что готовился к тому, чтобы сделать ей предложение, - говорит Максим.

К великому сожалению, вместо свадьбы и пышных гуляний родственники готовятся к похоронам. Они состоятся завтра, 16 ноября, с 12:00 до 13:00 по местному времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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