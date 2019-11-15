«Кот - просто прекрасный»: Дудь заступился за толстого Витю из Владивостока, которому отомстила авиакомпания

Из-за санкций авиакомпании кот Витя приобрел небывалую известность. Напомним, что очаровательного, но недопустимо толстого для перевозки красавца не пустили на борт самолета Москва-Владивосток. Вся шумиха из-за двух лишних килограммов, но, тем не менее, его хозяину Михаилу Галину сказали отправить Витю в багажное отделение. Но «бро ведь – не багаж, и должен быть рядом».

Так Михаил пошел на хитрость и поменял Витю на стройную дублершу, обманув сотрудников авиакомпании. Когда они узнали о том, что их обвели за нос, лишили хозяина толстого кота накопленных миль. А их – 370 тысяч.

На защиту дальневосточников встала вся общественность. Подавляющее большинство было уверено в том, что с Витей поступили несправедливо. Хоккейный клуб «Адмирал» даже организовал для пушистого путешественника тренировку.

Это событие дошло до известного блоггера Юрия Дудя, который опубликовал пост про Витю у себя в инстаграме. «Кот – просто прекрасный» - пишет Юрий. Похвалы от столичной звезды заслужил и тренер звездного гостя.

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