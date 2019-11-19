2019-11-19T14:29:42+03:00
Общество

Он - русский, она - армянка: стали известны подробности скандальной свадьбы со стрельбой из автомата во Владивостоке

Как оказалось, слишком громкое торжество не имеет никакого отношения к национальному празднованию бракосочетания [видео]
Сергей БАЛАНОВКристина ГРИН
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История свадебной стрельбы до сих пор не утихает.История свадебной стрельбы до сих пор не утихает.Фото: Социальные сети
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Все мы привыкли, что свадьбы обязательно должны быть пышными, а молва о торжестве - громкой. Но вот к такому подходу празднования бракосочетания Владивосток был точно не готов. На день очевидцы почувствовали себя жителями Кавказа. А все из-за того, что жених и невеста после обмена колец вышли из загса и открыли огонь. Сперва из автомата, потом из пистолета. Примечательно, что сами сотрудники госучреждения думали, что там просто взрываются фейверки, но о стрельбе никто и не мог предположить.

Полиция установила личности молодоженов, которые открыли огонь из автомата и пистолета во Владивостоке..УМВД России по Приморскому краю

На этой неделе личности молодоженов стали известны. Ими оказались 24-летний житель Владивостока и его 22-летняя супруга. Более того, «Комсомольской правде - Владивосток» удалось выяснить национальности молодоженов: жених – русский, невеста – армянка. Не спешите кричать о свадебных традициях. Стрельба не имеет к ним никакого отношения. Скорее всего, молодые просто так решили зафиналить церемонию бракосочетания. Громко. Пафосно. С огоньком.

Эмоции жениха однозначны. Фото: Социальные сети

Эмоции жениха однозначны.Фото: Социальные сети

- Они долго тусовались на площадке перед загсом. Уже все пары разъехались, там никого, кроме них, не было. А мама жениха еще и подбадривала своего сынка, говорила «Молодец!» - рассказывают очевидцы.

Сами сотрудники загса сегодня всерьез обсуждают, что в объявлении о запрете хлопушек надо дописать, что приходить с огнестрельным оружием тоже запрещено.

В руках у радостного жениха - автомат. Фото: Социальные сети

В руках у радостного жениха - автомат.Фото: Социальные сети

- У нас вообще нет ресурсов, чтобы пресекать данные действия. Нас никто не охраняет. А порой бывают неадекватные, реагируют озлобленно, могут и послать. Не часто, но бывает. Хочется им праздника, начинается эта бравада. Всякое бывает. И бутылки, и алкоголь, и все на свете. А мы не можем им запретить. Только пальчиком погрозить, - рассказала «Комсомолке» Любовь Карпова, начальник отдела загса в Первомайском районе.

Напомним, что в УМВД по Приморскому краю по данному факту проводят проверку. Им еще предстоит выяснить, на каком основании молодожены открыли огонь на территории города. Есть вероятность, что обоим светит штраф.

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Полиция Владивостока установила личности молодоженов, которые после обмена колец забыли, что не на Кавказе

Супруги на радостях открыли стрельбу после церемонии бракосочетания [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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