2019-11-20T12:44:09+03:00
Общество

И в горе, и радости: во Владивостоке задержали «Бонни и Клайда», которые открыли стрельбу из автомата на своей свадьбе

Жених публично извинился и заявил, что такое поведение не допустимо [фото, видео]
Кристина ГРИН
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К молодоженам нагрянули сотрудники полиции и Росгвардии. Фото: пресс-служба УМВД по ПКК молодоженам нагрянули сотрудники полиции и Росгвардии. Фото: пресс-служба УМВД по ПК
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Ах, эта свадьба пела и стреляла. Однозначно, титул самой громкой церемонии бракосочетания этой осени во Владивостоке присудили молодым, которые открыли огонь из автомата и пистолета прямо напротив здания загса. Там они несколькими минутами ранее обменялись кольцами. Гости торжества сами сняли эпатажное празднование в стиле кавказцев на мобильный и пустили в сеть.

Кадр с видео: жених сам опробовал автомат, а потом помог невесте выстрелить из пистолета

Кадр с видео: жених сам опробовал автомат, а потом помог невесте выстрелить из пистолета

Так молодоженами заинтересовались сотрудники полиции, которые инициировали проведение проверки. Точнее сперва оперативники изучали скандальное видео, и только на этой недели установили личности 24-летнего жениха и 22-летней невесты.

На снимке жених, который уже принес извинения за содеянное. Фото: УМВД России по Приморскому краю

На снимке жених, который уже принес извинения за содеянное.Фото: УМВД России по Приморскому краю

И вот сейчас стало известно о том, что свадебное путешествие под вопросом, потому что обоих задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. Судя по кадрам оперативной видеосъемки, застали их в не самый подходящий момент.

Тем не менее, оба в довольно бодром расположении духа шли по коридору отдела полиции, держась за руки. Но вот оказалось, что кроме молодоженов в стрельбе участвовал еще и гость торжества.

Сперва машины класса "люкс", а теперь микроавтобус ОМОНа. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сперва машины класса "люкс", а теперь микроавтобус ОМОНа.Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье задержали жениха и невесту, которые открыли стрельбу у здания загса..УМВД России по Приморскому краю

- В отделе полиции гражданин пояснил, что 16 ноября в день своего бракосочетания взял охолощенные автомат и пистолет в аренду на сутки, - отметили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. - После торжественной церемонии, выйдя из здания ЗАГСа, новобрачный, его супруга и приятель произвели на улице несколько выстрелов в воздух.

Как оказалось, оружие было взято в аренду специально для пафосного торжества. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Как оказалось, оружие было взято в аренду специально для пафосного торжества.Фото: УМВД России по Приморскому краю

Вот уж, действительно, и в горе, и в радости. На свадьбе вместе отгуляли, теперь извольте и в отделение полиции. Также вместе.

Свадебное путешествие, вероятно, отменяется, потому что за пафосное празднование им придется заплатить штраф. По статье «Хулиганство» им грозит штраф – до 500 тысяч рублей и лишение свободы – до 5 лет. Уголовное дело уже возбуждено.

Самое главное, что жених взял на себя ответственность и принес извинения. Он отметил, что подобное поведение недопустимо, и он сожалеет о содеянном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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