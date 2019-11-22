2019-11-22T08:47:54+03:00
Происшествия

Призывная комиссия знала о склонности «благовещенского стрелка» к суициду - Генпрокуратура

Однако сообщать об этом специалисты не торопились
Александра ШОПЕНКО
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Студент убил одного человека, троих ранил, а сам застрелилсяСтудент убил одного человека, троих ранил, а сам застрелилсяФото: Комсомольская правда
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Трагедию в Благовещенске можно было предупредить, если бы призывная комиссия не скрыла данные о студенте Амурского колледжа строительства и ЖКХ. Напомним, что Даниил Засорин открыл огонь по людям прямо в учреждении. Студент убил одного человека, троих ранил, а сам застрелился.

ЧП произошло 14 ноября в разгар учебного дня. Даниил Засорин отпросился в туалет, где собрал ружье и сказал бежать увидевшего его студента. Через несколько минут парень вернулся в аудиторию и под песню Nirvana открыл огонь по одногруппникам.

Перед тем, как пойти на дело, Даниил оставил в сети стрим, где рассуждает о «Колумбайне» и о том, кто должен был предотвратить его преступление: «Никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телику, когда это произойдет... Поэтому думайте в эту сторону. Еще, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас».

Теперь все гадают: «Почему 19-летний парень пошел на такое?». Кто-то ищет в этом признаки постоянных издевательств и унижений со стороны родственников, а кто-то считает, что Даниил был странным.

- Нет взаимодействия с призывной комиссией. У мальчика выявляли склонности к суициду, но, к сожалению, об этом никуда не сообщили. Ссылаются на свои должностные инструкции, согласно которым им запрещено разглашать эти данные. Мы вместе с военными прокурорами проверим работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки, - сказал Игорь Ткачёв, заместитель генпрокурора России.

Он также отметил, что по итогам проверки прокуратура Амурской области нашла нарушения в работе частных охранных предприятий. Например, ЧОП «Сириус-А», занимавшийся безопасностью Амурского колледжа строительства и ЖКХ, поставил на пост в один из корпусов учреждения сторожа без лицензии. По рассказам учеников, охраннику было все равно, что происходит вокруг, он даже не спрашивал пропуска. Гендиректор ЧОПа вместе с подчиненным сейчас в СИЗО. Претензии есть и к областному правительству.

- Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц не только сотрудников ЧОП, но и по факту несоблюдения требований организации общеобразовательных процессов, в том числе в этом колледже, - добавил замгенпрокурора.

Против сотрудников колледжа возбудили дело по статье «Халатность»: в здании, где произошло убийство, не было рамочного металлодетектора, что и позволило стрелку пронести ружье. Сотрудника и гендиректора частной охранной организации «Сириус-А» уже задержали, его обвиняют в «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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