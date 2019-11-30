Прощайте, погоны: экс-начальнику уголовного розыска Приморья предъявили обвинения

Игорь Ткачев, заместитель Генерального прокурора России, утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении Андрея Миляева. Напомним, что экс-начальника уголовного розыска по Приморскому краю заподозрили в превышении должностных полномочий.

Следствие располагает информацией о том, что он, будучи сотрудником органов, вел бизнес, занимаясь деревообрабатывающим производством. К делу привлекал мигрантов-нелегалов. Разумеется, не обошлось и без покровительства.

- Используя служебное положение, он информировал директора предприятия о предстоящих проверках правоохранительных органов, - отмечают в пресс-службе Генпрокуратуры. - В результате работавшие без разрешительных документов иностранные граждане и само хозяйственное общество на протяжении длительного времени избегали привлечения к установленной законом ответственности, а обвиняемый извлёк незаконный доход в размере более 5 миллионов рублей.

В надзорном ведомстве отмечают, что уголовное дело в отношении Андрея Миляева будет направлено во Владивосток. Его рассмотрят во Фрунзенском районном суде.

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