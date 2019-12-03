Приморцы выбрали королевские имена, уникальным львятам, рожденным в неволе

Жителям Приморского края выдался шанс назвать двух львят, рожденных в зоопарке «Садгород». Милые шалуны, которые впервые на территории ДФО появились на свет в неволе, уже обрели красивые имена. За клички Ричард и Рамзес, проголосовали большинство пользователей интернета. Сделать памятное фото с малышами могут все желающие, но это удовольствие не из дешевых. В качестве альтернативы зоопарк придумал новый конкурс, главный приз в котором – бесплатное посещение живого уголка и фотосессия с львятами.

Малыши рождены от юной пары. Львиная семейка претендует на звание самых молодых родителей России. Фото: зоопарк «Садгород»

Африканские львята, рожденные от пары молодых родителей во Владивостоке, растут на глазах. Малыши уже стали настоящими знаменитостями в социальных сетях. Имена будущим королям, придумывали всем Приморьем. В конкурсе на лучшую кличку оказалось больше 1300 комментариев. Большинством голосов, новых обитателей живого уголка, решено было назвать Ричард и Рамзес. Львята уже привыкают к королевским почестям и купаются в лучах славы. Зоопарк постоянно выкладывает фото и видео отчеты о жизни пятнистых обитателей.

Каждый пост про львят на официальной страничке зоопарка в интернете, собирает множество комментариев. Очаровательные хищники, непринужденно посасывающие молоко, действительно умиляют.

zoopark_vl Кормление маленьких хищников

Практически с момента рождения львят многие задавали вопросы о возможности их посещения. Недавно маленьких королей переселили в дом и стали пускать к ним гостей. Стоит отметить, что мини-фотосессия обойдется клиентам в 1000 рублей, за 5-7 минут. При этом цена озвучена за одного из малышей, фото на память с двумя братьями, обойдется вдвое дороже. Входной билет оплачивается отдельно. График посещения этих представителей кошачьих – с 12:00 до 17:00. Сотрудники зоопарка не хотят нарушать распорядок дня львят, которым нужно определенное время на сон. Тискать животных тоже запрещается. Дети до 7-лет могут сфотографироваться с животными лишь в сопровождении родителей.

zoopark_vl За жизнью львят наблюдают тысячи подписчиков

Желающих сделать фото с малышами, оказалось действительно много, однако дорогостоящая фотоссесия – далеко не всем по карману. Поэтому в преддверии Нового года сотрудники зоопарка организовали еще один конкурс, победители которого смогут не только посетить «Садгород», но и бесплатно запечатлеть Ричарда и Рамзеса. Условия участия довольно простые, ознакомиться с ними можно на официальной страничке zoopark_vl в инстаграме. В первый же день участниками конкурса стали больше ста жителей края. Возможно, удача улыбнется именно вам.

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