Крали, били, топили в реке: история владивостоксого Хатико легла в основу уголовного дела

Многострадальный владивостоксий Хатико, который обрел после похищения славу Муму, сейчас находится на ответственном хранении в полиции. По факту похищения дорогостоящей статуи, изготовленной по специальному заказу в Москве, уже проводится проверка. Корреспондент «КП»-Владивосток» пообщался с представителями организации, которой принадлежит милый пес и узнал дальнейшие планы по реставрации фигуры.

Статую, похищенную с Алеутской, 33, нашли в речке Объяснения, благодаря неравнодушным горожанам. Спасать собаку пришлось полицейским, один из сотрудников провалился в грязь и чуть не остался без ботинок, доставая горемыку из воды. Полиция сначала инициировала проверку по факту кражи по сообщениям СМИ, позже с официальным заявлением о пропаже статуи в ведомство обратился и владелец. Сейчас поисками вандала, засветившегося на камеру, занимаются специалисты.

Рыжего пса, похожего на героя фильма, жители Приморья прозвали Хатико. Настоящая же кличка фигуры, установленной на входе в банк – Pochi, она происходит от французского «petite» – маленький, милый. Именно этими качествами руководствовались при создании статуи сотрудники финансовой организации. Идея установить на гостевом маршруте фигуру собаки, располагающую гостей и радующую горожан, принадлежит председателю правления АО «Солид Банк». Некая точка притяжения для туристов и фотосессий появилась при переезде в новый офис.

– Собака создавалась на протяжении трех месяцев. Подрядчика пришлось искать довольно долго из-за сложности работы. Создать объемную фигуру с помощью технологии 3D-печати в Приморье не удалось. Здесь нам предлагали отлить статую из бронзы или бетона. Но хотелось именно реалистичности и, чтобы песик излучал добро и позитив. Именно поэтому пришлось обращаться в Москву. Подбирали выражение мордочки, прорабатывали и согласовывали каждую деталь. Можно сказать, вложили в собаку душу, – рассказывает начальник отдела маркетинга компании Наталья Борисова .

solid_bank Фигуру установили на радость горожанам, но не все оценили подарок организации

Стоит отметить, что такой подарок оценили далеко не все горожане.

Первые травмы Pochi получил во время транспортировки, статуя сразу отправилась в ремонт. Не обошлось без проблем и при установке, фигуру приклеили на жидкие гвозди и в первый же день оторвали. Решено было основательно закрепить малыша с помощью штырей, чтобы никто не покушался, однако и это не помогло.

– Он простоял всего месяц. Как садилось солнце, просыпалась мафия. По камерам видно, что нападения происходили каждую ночь. Собаку то и дело пинали и толкали проходящие мимо подвыпившие люди. А вот днем его все любили, – отметила представитель банка.

Позитивный арт-объект, особенно нравился детям. Малыши обнимали фигуру, а родители могли запечатлеть себя и чад. По словам специалиста, люди просят вернуть местного Хатико, соответствующие комментарии приходят на сайт и в социальные сети организации.

– Планируем восстановить фигуру, хотя изначально не собирались, но пришло много просьб. Чинить собаку придется здесь, отправка в Москву слишком затратная. Пока не можем забрать статую из полиции, она проходит по уголовному делу, как вещественное доказательство. Позже необходимо найти специалиста, который сможет дополнить недостающие элементы по имеющейся 3D модели. После реставрации, сделаем какую-нибудь будку, и на ночь будем закрывать, – констатировала собеседница.

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