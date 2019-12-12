Мастер экстремальной буксировки Иван Савкин сдвинул многотонную электричку

12 декабря приморский силач Иван Савкин сдвинул электропоезд весом больше 200 тонн. Пассажирский железнодорожный транспорт покорился силе русского богатыря с первой попытки. Тяжелоатлет протащил электричку на полметра вперед. Спортсмен признается, что пришлось нелегко из-за конструктивных особенностей транспорта.

Участниками праздничного мероприятия, посвященного Дню Конституции Российской Федерации стали сотрудники краевой администрации, жители города, школьники и учащиеся «Колледжа машиностроения и транспорта». Пропагандируя здоровый образ жизни, Иван Савкин установил новый рекорд, протащив электричку весом 218 тонн на глазах у изумленных зрителей.

Тяжелоатлет протащил железнодорожный транспорт на полметра. Фото: предоставлено героем публикации

Мастер экстремальной буксировки уверяет, что двигать железнодорожный транспорт довольно сложно из-за конструктивных особенностей. По словам спортсмена, официально зафиксировать рекорд пока не удавалось никому.

– В составе электропоезда два моторных вагона, в которых есть электроприводы. Получается я прокручивал механизм этих самых вагонов,– поделился с корреспондентом «КП»-Владивосток» Иван Савкин.

Иван Савкин 12 декабря установил очередной рекорд. Фото: предоставлено героем публикации

Спортсмен отметил, что специальных тренировок на железной дороге не было. Человек-гора усиленно готовился в тренажерном зале, который он посещал трижды в неделю. Помимо этого для оттачивания мастерства практически ежедневно strongman занимался буксировкой грузовиков и автобусов. По словам Ивана, при установлении нового рекорда присутствовали сотрудники СМИ, в том числе журналисты федеральных телеканалов, а также представитель консульства США, не исключено, что данные будут официально зафиксированы.

Иван Савкин в очередной раз удивил приморцев своей силой. Фото: предоставлено героем публикации

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