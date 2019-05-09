Новым рекордом отметил 9 мая приморский силач Иван Савкин
Знаменитый спортсмен из Приморья Иван Савкин установил новый рекорд во время празднования Дня Победы. Приморский силач весьма неординарно решил поздравить россиян, сдвинув трактор на центральной площади в селе Пакровка, Октябрьского района. Профессионал экстремальной буксировки смог протащить транспортное средство, весом 18 тонн на расстояние больше 2 метров.
Многотонная техника покорилась силачу. Фото:Игорь Жабский
Иван Савкин, известный как «человек-гора», в очередной раз удивил жителей Приморья своими невероятными способностями. Многократный мировой рекордсмен по силовому многоборью и экстремальной буксировке, на глазах у изумленных зрителей сдвинул массивный трактор. Вес крупногабаритной техники составил 18 тонн, при том, что действующий в России рекорд – 9 тонн, да и технику тянули два человека, а на мировом уровне пока не побит рекорд в 19 тонн.
Приморский силач сдвинул многотонный трактор.Видео: предоставлено Иваном Савкиным
Трактор американского производства покорился русскому богатырю с первой попытки. Иван заметил, что сложности в буксировке все же возникли – из-за крайне тяжелой ходовки, а в особенности гидроподвески. Помимо того, что колеса сами по себе огромные и практически не поддаются накачиванию, на каждое из них приходится по отдельному электродвигателю.
Буксировка подобной техники крайне сложная. Фото:Игорь ЖабскийФото: Милана СОКОЛ
В интервью корреспонденту «КП»-Владивосток» Иван Савкин рассказал, что смог добиться поставленной задачи, однако для установления нового рекорда мирового уровня не хватило 1 тонны. В ближайших планах Ивана показательные выступления в Артеме и на «Примринге», которые состоится 11 мая и 18 мая соответственно. В июне атлет все же намерен перешагнуть отметку в 19 тонн, сдвинув трактор или протащив комбайн, с которыми другие спортсмены не хотят связываться из-за проблемной ходовки.
Праздник в Октябрьском районе, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрал в Покровке больше 2000 зрителей, включая иностранцев. Китайская делегация во главе с мэром Дунина с интересом наблюдала за показательным выступлением русского силача. Стоит отметить, что туристы уже были заочно знакомы с подвигами Ивана Савкина. Накануне поездки в Россию центральный китайский канал показал, как именитый спортсмен установил мировой рекорд, сдвинув во Владивостоке теплоход весом больше 11000 тонн.
Спортсмен протащил многотонный трактор. Фото:Игорь Жабский
Праздничные мероприятия 9 мая проходят по всей стране, не стал исключением и Приморский край. «Комсомолка» подробно рассказывала о Параде Победы и шествии «Бессмертного полка» во Владивостоке. Вечером гостей и жителей приморской столицы ждет праздничный концерт и фейерверк.
Приморский силач Иван Савкин сдвинул теплоход весом больше 11000 тонн
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