2019-05-09T13:05:14+03:00
Общество

Новым рекордом отметил 9 мая приморский силач Иван Савкин

Известный спортсмен порадовал жителей Октябрьского района показательным выступлением [фото, видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Иван Савкин оригинально поздравил россиян. Фото: Игорь ЖабскийИван Савкин оригинально поздравил россиян. Фото: Игорь Жабский
Изменить размер текста:

Знаменитый спортсмен из Приморья Иван Савкин установил новый рекорд во время празднования Дня Победы. Приморский силач весьма неординарно решил поздравить россиян, сдвинув трактор на центральной площади в селе Пакровка, Октябрьского района. Профессионал экстремальной буксировки смог протащить транспортное средство, весом 18 тонн на расстояние больше 2 метров.

Многотонная техника покорилась силачу. Фото:Игорь Жабский

Многотонная техника покорилась силачу. Фото:Игорь Жабский

Иван Савкин, известный как «человек-гора», в очередной раз удивил жителей Приморья своими невероятными способностями. Многократный мировой рекордсмен по силовому многоборью и экстремальной буксировке, на глазах у изумленных зрителей сдвинул массивный трактор. Вес крупногабаритной техники составил 18 тонн, при том, что действующий в России рекорд – 9 тонн, да и технику тянули два человека, а на мировом уровне пока не побит рекорд в 19 тонн.

Приморский силач сдвинул многотонный трактор.Видео: предоставлено Иваном Савкиным

Трактор американского производства покорился русскому богатырю с первой попытки. Иван заметил, что сложности в буксировке все же возникли – из-за крайне тяжелой ходовки, а в особенности гидроподвески. Помимо того, что колеса сами по себе огромные и практически не поддаются накачиванию, на каждое из них приходится по отдельному электродвигателю.

Буксировка подобной техники крайне сложная. Фото:Игорь Жабский Фото: Милана СОКОЛ

Буксировка подобной техники крайне сложная. Фото:Игорь ЖабскийФото: Милана СОКОЛ

В интервью корреспонденту «КП»-Владивосток» Иван Савкин рассказал, что смог добиться поставленной задачи, однако для установления нового рекорда мирового уровня не хватило 1 тонны. В ближайших планах Ивана показательные выступления в Артеме и на «Примринге», которые состоится 11 мая и 18 мая соответственно. В июне атлет все же намерен перешагнуть отметку в 19 тонн, сдвинув трактор или протащив комбайн, с которыми другие спортсмены не хотят связываться из-за проблемной ходовки.

Праздник в Октябрьском районе, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрал в Покровке больше 2000 зрителей, включая иностранцев. Китайская делегация во главе с мэром Дунина с интересом наблюдала за показательным выступлением русского силача. Стоит отметить, что туристы уже были заочно знакомы с подвигами Ивана Савкина. Накануне поездки в Россию центральный китайский канал показал, как именитый спортсмен установил мировой рекорд, сдвинув во Владивостоке теплоход весом больше 11000 тонн.

Спортсмен протащил многотонный трактор. Фото:Игорь Жабский

Спортсмен протащил многотонный трактор. Фото:Игорь Жабский

Праздничные мероприятия 9 мая проходят по всей стране, не стал исключением и Приморский край. «Комсомолка» подробно рассказывала о Параде Победы и шествии «Бессмертного полка» во Владивостоке. Вечером гостей и жителей приморской столицы ждет праздничный концерт и фейерверк.

Приморский силач Иван Савкин сдвинул теплоход весом больше 11000 тонн

Бессмертный полк 9 мая 2019 года во Владивостоке: прямая онлайн-трансляция

Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года: во сколько начнется, где посмотреть

Звезда эстрады Алексей Воробьев выступит во Владивостоке на площади в День Победы

Парад Победы 9 мая 2019 года во Владивостоке: прямая онлайн-трансляция

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Верх наглости: владелец люксового внедорожника подпортил праздничное настроение приморцам [фото]
Мэр Владивостока поздравил горожан с Днем Победы
Погода не испортит праздничные планы приморцев на 9 мая
Полиция Владивостока нашла водителя, мешавшего скорой помощи
Во Владивостоке ограничили движение по проспекту Красного Знамени
Женщина пострадала при резком торможении автобуса во Владивостоке
«Бессмертный полк» пройдет по Владивостоку в День Победы
В ДВЖД прояснили ситуацию с травмированными на рельсовых путях рабочими
Водитель мотоцикла, спровоцировавший страшное ДТП, скончался в больнице
Пожар в детской поликлинике в Находке: эвакуировали 16 человек
В Приморье сегодня тепло, но дождливо и ветрено
В Приморье обнаружили источник воды, отравленный радиацией
Страшная авария с мотоциклом в Приморье попала на видео
Специальные парковочные места для мам с детьми появились на территории рынка на Спортивной
Ростуризм усмотрел в скандале со Sky Travel во Владивостоке признаки финансовой пирамиды
Плавучий док из Находки затонул в море, не дойдя до Кореи
В Приморье начали отмечать 74-летие победы в Великой Отечественной войне
До победного: 9 мая фуникулер во Владивостоке будет ходить до 23.00
На этой неделе воздух в Приморье прогреется до +25 градусов
Вместо дополнительной выплаты пенсионер во Владивостоке получил купюру «банка приколов»
В Приморье сегодня переменная облачность, возможны небольшие дожди
Во Владивостоке озвучили условия, при которых парковка набережной Цесаревича станет платной