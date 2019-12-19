Газ, школа, ФОК: как изменилась жизнь Приморья после прошлой пресс-конференции Владимира Путина

19 декабря 2019 года в Москве состоится юбилейная пресс-конференция президента Владимира Путина, на которой глава государства ответит на вопросы журналистов. В этом году участниками масштабного медийного события станут почти 2000 представителей СМИ. Свои вопросы президенту попытаются задать и приморские журналисты. Напомним, что двоим «нашим» удалось пообщаться с президентом ровно год назад. Перед началом мероприятия, которое состоится ровно в полдень по столичному времени, вспомним о прошлогодних участниках и расскажем, какие проблемы удалось решить за год, а какие остались в подвешенном состоянии.

Аккредитацию на Большую пресс-конференцию, которая в этом году проводится в 15 раз, получили как минимум пять журналистов из Приморья. Среди них уже задававшая вопрос президенту Мария Соловенько, запомнившаяся своим – «спасибо, Вова». Редактор «Народного вече» попытается снова задать вопрос главе России. Второй год подряд на конференцию приезжает и Екатерина Харина – ведущая телеканала «Телемикс» из Уссурийска. Корреспонденту «КП-Владивосток» удалось пообщаться с коллегой и узнать, как изменилась жизнь в родном городе Екатерины после прошлого визита.

Что досталось Уссурийску

На прошлой пресс-конференции Екатерина Харина обратилась к президенту с комплексным вопросом по развитию Приморского края, возможности объединения с Сахалином, а также проблеме газифицирования Уссурийска. Несмотря на то, что тему газификации глава государства в ответе не затронул, ситуация в регионе все же изменилась. Буквально в начале декабря ветку газоотведения Уссурийска подключили к действующему магистральному газопроводу «Сахалин - Хабаровск – Владивосток». В город начало поступать «голубое топливо», до конца текущего года планируется перевести на газ 5 котельных.

– В наш город пошел газ, скоро запустим котельные, которые будут отапливать отдельные микрорайоны. Можно сказать, что в целом в Приморье за этот год многое изменилось, продолжилось благоустройство, особенно, когда появился новый губернатор Олег Кожемяко. У нас в городе отремонтировали многие дороги, – поделилась телеведущая.

В этом году Екатерину и многих других жителей Уссурийска волнует вопрос о сокращении количества факультетов и преподавателей соответственно в Школе педагогики Дальневосточного федерального университета. Его и попытается задать.

– Мы теряем приток населения, в частности молодежь, а главное – наш регион вообще может остаться без учителей. В крае единственный педагогический институт. При этом решить вопрос можно только на федеральном уровне, – отметила Екатерина Харина.

Самый длинный вопрос из Владивостока

Среди участников прошлогодней конференции был и член Общественной палаты Приморья Сергей Мильвит, который засыпал Владимира Путина целой пачкой поручений и просьб, отметившись самым длинным выступлением.

В этом году Сергей хоть и находится в Москве, на пресс-конференцию не планирует. Но прокомментировал, какие видит результаты двух своих предыдущих поездок.

- Мусоросжигательный завод все-таки закрыли. Я про него говорил на двух конференциях подряд. По вырубкам во Владивостоке - чувствую, что их стало меньше, и вопрос на жестком контроле. По спорткомплексу на Снеговой Пади - так и не нашли того, кто бы его достроил, но зато его законсервировали, чтобы там не гуляли дети и подростки. Продолжаются в администрации и разговоры о создании "Зеленого пояса Владивостока", но это сложная работа, много связано с темными делами бывших чиновников. Там они натворили дел. По школе 55 две недели назад уточнял, что там все-таки будет начальная школа, а дальше, возможно, станет полноценной, - говорит Сергей Мильвит

Школа № 55, расположенная на Снеговой, 35 была закрыта в 2013 году. Из-за малочисленности учеников, здание переоборудовали в Центр спортивной подготовки населения. Однако жители микрорайона надеялись вернуть родную школу и их просьбы оказались услышаны. В муниципальном учреждении прошел комплексный ремонт, специалисты заменили окна, двери, восстановили кровлю, спортивный зал, кабинеты и саму территорию. Вскоре в школьные стены вернутся ученики.

– Работы уже завершились. Сейчас завозится мебель, монтируется оборудование, проходят последние приготовления перед учебным процессом, – рассказала «Комсомолке» специалист пресс-службы администрации Владивостока Елена Богданова.

Проблемный физкультурно-оздоровительный комплекс в Снеговой Пади действительно законсервировали, выделив на это 10 миллионов рублей из городского бюджета. На прошлой неделе стало известно о новом аукционе по доработке уже имеющегося проекта. Подрядчику предстоит выявить реальный объем работ, а также внести соответствующие изменения в документацию. Победителя аукциона, максимальная стоимость которого 11,9 миллионов рублей, специалисты МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» объявят 30 декабря.

На участие в 15-ой пресс-конференции с Владимиром Путиным подали заявки 1895 журналистов со всей России. Как сообщают коллеги из Москвы, журналистов уже запустили в здание правительства и рассадили в зале. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уссурийск стал первым городом Приморья, где в жилых домах появится «голубое топливо»

Энергетики подключили Уссурийск к магистральному газопроводу «Сахалин - Хабаровск – Владивосток» (подробнее…)

Пресс-конференция президента 2018: Уссурийск бурно отреагировал на вопрос землячки о Приморье и Сахалине

Журналистка Екатерина Харина во время встречи с Владимиром Путиным смогла привлечь к себе внимание (подробнее…)

Леса вырубают, школы закрывают: приморский общественник обратился к Владимиру Путину на пресс-конференции

Решать озвученные Сергеем Мильвитом проблемы будет Олег Кожемяко [аудио]