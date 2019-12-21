Счастье в вечной мерзлоте: в чукотском селе белые медвежата резвятся на тонком морском льду

Двое белых медвежат спустили на неокрепший лед возле чукотского села Рыркайпий. На снятых еще в ноябре кадрах детскому счастью нет предела: малыши скользили, катались на животе, боролись и купались под присмотром старшего собрата (возможно, мамы).

ДЕТИ - ОНИ И НА ЧУКОТКЕ ДЕТИ

Жители села Рыркайпий, где каждый год проходят полярные хищники, как никто привыкли видеть шаловливых белых мишек. Однако близко снять резвящихся малышей - задача не из легких, обычно дети находятся под строгим надзором своих грозных мам, которые готовы на многое ради своего выводка. Но на публикуемых кадрах все немного не так: квадрокоптер спокойно парит рядом с играющими медвежатами, когда более взрослая особь (скорее всего - мама) приглядывает за малышами издалека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/750822" frameborder="0"></iframe> В чукотском селе медвежата резвятся на неокрепшем льду.

Резвящихся мишек не разу не смутил жужжащий квадрокоптер. Дети продолжили свои игры: ныряли в море вниз головой, катались по льду на лапах и на животе, боролись, сталкивали друг друга в воду. Любопытные малыши изредка проявляли интерес к «непонятной летающей штуке» и с неподдельным интересом пытались догнать коптер, но безуспешно. В некоторых моментах кажется, что малыши специально позируют и показывают свои навыки перед камерой.

МЕДВЕЖИЙ ДЕСАНТ

В начале декабря 63 белых медведя окружили чукотское село Рыркайпий - хищники не могли уйти на охоту из-за незамерзшего моря. Зверей манили вкусные запахи из человеческих жилищ, но зверей успешно отгоняли от населенного пункта члены «Медвежьего патруля». Общественники создали для белых медведей кормовые точки - из льда выпиливались замерзшие туши погибших моржей и свозились на удаление от села.

Уже через пару недель полярные хищники стали разбредаться вдоль берега и покидать окрестности села. Повезло оставшимся – морозы со временем стали крепчать, а вместе с ними и лед на море. Самые смелые хищники пошли в море. По последни данным от «Медвежьего патруля», зверей возле Рыркайпия не наблюдается, но это не значит, что они не придут - село стоит на пути передвижения белых медведей.

А видео про маленьких шаловливых медвежат обязательно к просмотру для людей всех возрастов и в любом настроении. Милые (хоть и опасные) полярные зверята поднимут настроение за пять минут.

Медвежата играют на молодом льду.Видео: YouTube Максим Деминов

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