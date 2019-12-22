Центр Владивостока засыпало искусственным снегом

Несмотря на прогнозы синоптиков, Владивосток все же засыпало снегом. Причиной, правда, стали далеко не погодные условия. Администрация города решила создать жителям и гостям столицы Приморья новогоднее настроение и начала задувать центральную площадь искусственным снегом, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Горожане с любопытством наблюдали за процессом. Фото: Сергей Баланов

Так, сегодня, 22 декабря, на площади Борцов за власть Советов появились специальные пушки, с помощью которых пространство вокруг начали покрывать искусственным снегом. Стоит отметить, что если дети радовались такому необычному явлению, то большинство горожан оказались не в восторге - площадь еще не до конца подготовлена к предстоящим новогодним праздникам: 28-метровая елка украшена не полностью, каток, который разместился рядом с ней - пока не залит, а пострадавшая не так давно фигурка мыши, все еще стоит затянутая брезентом.

Поврежденная мышь так и стоит на площади в брезенте. Фото: Сергей Баланов

Зато уже установлены специальные домики для ярмарки мастеров. Предполагается, что в них можно будет купить готовые новогодние изделия или даже сделать что-то своими руками.

Работающих на площади людей происходящее не особо интересовало. Фото: Сергей Баланов

- На центральной площади начали генерировать искусственный снег. Надеемся, что погодные условия нас не подведут и площадь будет украшена снегом, а кроме того здесь будет смонтирована новогодняя снежная крепость с башнями, что также будет радовать жителей Владивостока и гостей города, - рассказал и.о. директора МКУК «Дом культуры «Владивосток» Сергей Яшин.

До елки снег еще не добрался. Фото: Сергей Баланов