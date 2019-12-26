2019-12-26T06:20:28+03:00
Общество

Дорогостоящая новогодняя фигура рухнула на площади Владивостока

Вслед за «Мышкой на сыре» пострадал «Сладкий башмачок»
Милана СОКОЛ
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Дорогостоящий новогодний объект упал на главной площади Владивостока. Фото: print scren c камер VladlinkДорогостоящий новогодний объект упал на главной площади Владивостока. Фото: print scren c камер Vladlink
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Падающая елка, ледяные горки с ухабами, дрифт на площади и поврежденная новогодняя фигура – пожалуй жителей Владивостока уже ничем не удивить. В этом году новогоднее убранство главной праздничной площадки столицы Дальнего Востока страдает уже не первый раз. Вслед за фигурой «Мышка на сыре», которую сбил лихой водитель, пострадал арт-объект «Сладкий башмачок». Дорогостоящее украшение попросту упало.

«Злоключения» новогодних фигур, установленных на площади Владивостока, продолжаются. Повреждения первой из них – мышки, оценены почти в 700 тысяч рублей. В этот раз злой рок настиг «Сладкий башмачок» – то ли от порывов ветра, то ли от действий неизвестных, арт-объект завалился на бок. Не взирая на дорогостоящую фигуру, которое несколько часов пролежала на асфальте, на площади продолжился процесс засыпки снегом. При этом пушка работает в непосредственной близости от башмачка. Судя по всему, поднимать арт-объект не входило в первоочередную задачу работников.

Стоит напомнить, что установка интерактивных зон «Сладкий башмачок», «Мышка на сыре» и «Новогодние цифры 2020», обошлась городу ни много ни мало – в 1 850 000 рублей. Жители приморской столицы активно обсуждают в социальных сетях высокую стоимость объектов. Помимо украшений критике подверглась и ледяная горка, построенная на площади. После публикации бывшим детским омбудсменом Ириной Медведевой, доступ на аттракцион оказался ограничен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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