2019-12-27T12:29:18+03:00
Происшествия

Замкнувшийся в себе мальчик, который застрелил 4-летнюю сестру в Приморье, пошел на контакт

Семье, в которой произошла жуткая трагедия, окажут материальную помощь
Кристина ГРИН
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Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».Фото: Оксана БРОВАЧ
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Жуткое происшествие случилось 25 декабря в Дальнереченске. Малолетний мальчик случайно выстрелил из охотничьего ружья, оставленного отцом без присмотра, в 4-летнюю сестру. От полученной травмы девочка скончалась. Сейчас с семьей работают психологи. По информации департамента труда и социального развития Приморья, ребенок замкнулся в себе после трагедии. Как отмечают в пресс-службе АПК, благодаря работе специалистов сейчас школьник пошел на контакт.

- Мы сегодня посетили семью, в которой произошла трагедия. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. С ребенком второй день работает психолог, мальчик уже пошел на контакт. Ситуация находится на контроле. Глава поселения тоже активно помогает. Все необходимые меры социальной поддержки будут оказаны в кратчайшие сроки. Кроме того, будет решен вопрос о выделении материальной помощи семье, - уточнила Светлана Красицкая, глава департамента труда и социального развития Приморья.

Уполномоченный по правам ребенка в курсе произошедшего и советует всем родителям быть внимательнее к своим детям.

- К сожалению, в Приморском крае произошла большая трагедия. Из-за неправильного обращения с оружием случилось непоправимое – погиб маленький ребенок. Безусловно, в произошедшем есть и вина родителей, - говорит Ирина Медведева, уполномоченный по правам ребенка аппарата губернатора Приморья. - В связи с этим хочется еще раз напомнить, что жизнь детей практически всегда зависит от взрослых, от их внимательности, от того, как они соблюдают меры безопасности. В преддверии предстоящих праздников это становится особенно актуальным.

Напомним, что ЧП случилось 25 декабря в Дальнереченске. Школьник нашел охотничье ружье, оставленное папой в доступном для детей месте, и случайно выстрелил. Пуля угодила в 4-летнюю сестру, которая от полученного ранения скончалась.

Следственный комитет по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбудил уголовное дело. Сотрудники ведомства в рамках разбирательства дадут оценку факту небрежного хранения огнестрельного оружия. Вместе с тем, по данным источника «КП-Владивосток», ружье не было зарегистрировано ни на кого из членов семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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