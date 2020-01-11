2020-01-11T06:41:51+03:00
Общество

Сексуальная мотодевочка из Владивостока сменила железного коня на живого

Девушка, которая не боится разгоняться до 300 км в час, призналась в другом страхе [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Фотосессия Элины Олесик. Источник: instagram.com/aleksaboo, фотограф Анна Пивкина @pipa_fotaetФотосессия Элины Олесик. Источник: instagram.com/aleksaboo, фотограф Анна Пивкина @pipa_fotaet
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Известная владивостокская байкерша Элина Олесик, известная в сети под ником Aleksaboo, опубликовала в своем Инстаграм новое видео и несколько фото. Примечательны они тем, что на них девушка сменила транспорт. Если обычно Элина хвастается своей безбашенной ездой на мотоцикле, как правило, в откровенных нарядах, но на этот раз девушка оседлала коня. Впрочем, откровенный наряд прилагается.

Девушка пояснила, что когда ей было 12 лет, ее укусила лошадь. С тех пор она боится к ним подходить, но решилась наконец побороть этот срах.

- Мне уже не 12, я научилась управлять быстрой и тяжёлой техникой. Неужели не справлюсь с животным, - пишет Элина.

Короткое видео собрало за двое суток более 35 тысяч просмотров.

Мотодевочка из Владивостока оседлала коня.

Звезда инстаграма Элина Олесик живет в приморской столице и регулярно привлекает внимание окружающих своим экстремальным увлечением мотоциклами. Видео с ее поездками набирают десятки тысяч просмотров в социальных сетях, а фотографии, после выкладки, моментально разбирают интернет-паблики. В 2019 году Элина стала гостем утреннего шоу на радио «Комсомольская правда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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