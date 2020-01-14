2020-01-14T10:58:33+03:00
Общество

«Трагедия произошла на глазах у ребёнка»: гимнастку, упавшую с 5-м высоты, дома ждет маленький сын

Елене Приходской уже провели две сложнейшие операции на головном мозге, женщина находится в коме
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Гимнастка, сорвавшаяся с 5-метровой высоты, находится в коме. Фото: konfetti_circusГимнастка, сорвавшаяся с 5-метровой высоты, находится в коме. Фото: konfetti_circus
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Елена Приходская, гимнастка, упавшая с 5-метровой высоты во время выступления во Владивостокском цирке, находится в коме. По словам ее коллег, артистке провели две сложнейшие операции на головном мозге. На сегодняшний день,14 января, она находится в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. Близкие артистки верят: Лена придет в себя и пойдет на поправку, ведь дома ее ждет семилетний ребенок.

Трагедия, развернувшаяся на арене, произошла прямо на глазах у сына Елены. По словам коллег, артистка воспитывает мальчика в одиночку. Сейчас он находится с бабушкой и сестрой, но ему требуется помощь психолога.

За здоровьем самой Елены следят врачи Второй городской клинической больницы, куда женщину доставили сразу же после трагедии.

- Врачи дали Лене шанс, за который она зацепилась изо всех сил. Сейчас Елена находится в состоянии комы, и каждый свой день она борется. Родственники, друзья, вся наша большая семья циркового коллектива и все, кто её знает, уверены в том, что она справится. Мы знаем её необыкновенную силу воли и характера, - рассказали друзья Елены Приходской.

Как только артистка пойдет на поправку, ей и ее сыну понадобится финансовая поддержка, поэтому в социальных сетях кинули клич о сборе средств.

- Елену ждёт долгая и сложная реабилитация, которая потребует значительных финансовых средств. Просьба ко всем неравнодушным, знакомым и незнакомым людям – помогите в меру своих возможностей в сборе средств на восстановление и реабилитацию. Только все вместе мы сможем помочь Лене восстановиться и вернуться к полноценной жизни.

Помощь можно перечислить на счёт мамы Елены - Приходской Любви Николаевны.

Карта Сбербанка: 4276 8500 8094 0296;

Номер счёта: 40817810650040014982;

Банк получателя: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК;

БИК: 040813608;

Корр. счёт: 30101810600000000608;

По всем вопросам можно звонить руководителю циркового коллектива «Конфетти», в котором работает Елена, по номеру: +7(914)731-67-53 (Лазутина Оксана Владимировна).

Напомним, воздушная гимнастка сорвалась с высоты перед полным зрительным залом во время исполнения циркового номера «Корд-де-парель» (вертикальный канат). Елена пролетела как минимум пять метров и приземлилась на арену, ударившись головой. Момент падения очевидцы запечатлели на видео. Владивостокский цирк прокомментировал трагедию, сказав, что гимнастка сама не надела страховку, а со стороны компании не было допущено технических неисправностей. А представители больницы 9 января опровергли информацию об улучшении здоровья гимнастки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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