Мусорная реформа во Владивостоке делает шаг назад

Мусорный коллапс во Владивостоке, который не удается устранить с начала года, достиг своего пика. Завалы в некоторых дворах города уже высотой несколько метров, а стремительно растущая популяция крыс пугает местных жителей. Естественно, что городские и краевые власти осведомлены о проблеме, сложившейся в связи с невыполнением обязанностей региональным оператором и подрядчиками, с которыми были заключены контракты. Решать «зловонный» вопрос необходимо в кратчайшие сроки. 13 января в мэрии города состоялось совещание, на котором принято решение – привлечь на уборку территории компании, которые ранее не смогли выиграть тендер.

На горячую линию регионального оператора ежедневно поступают тысячи звонков с жалобами на вывоз мусора. Самыми захламленными по-прежнему остаются Ленинский и Первомайский районы Владивостока, обслуживанием которых занимается ООО «Даль-ЭКО», аффилированное с бывшим мэром Владимиром Николаевым. Подрядчик не справился с объемом вверенных ему работ, поэтому часть дворов продолжает утопать в мусоре. Не помогли изменить сложившуюся ситуацию ни многомиллионные штрафы, ни угрозы расторжения контрактов, ни вмешательство прокуратуры, мэра Владивостока и губернатора Приморья.

Участниками очередной рабочей встречи, призванной помочь в решении мусорной проблемы, стали мэр Владивостока, замначальника управления содержания жилищного фонда города, руководитель министерства ЖКХ, начальник краевой жилинспекции и региональный оператор. Совещание прошло в форме диалога с представителями управляющих компаний, ТСЖ и перевозчиков, которые, собственно, и занимаются или только планируют вывозить отходы.

Совещание по вопросам вывоза мусора состоялось в мэрии ВладивостокаФото: Милана СОКОЛ

Власти города обратились к подрядчикам и «управляйкам» с просьбой помочь в вывозе отходов. Город необходимо привести в порядок в кратчайшие сроки, поэтому для уборки власти хотят привлекать компании, которые по каким-то причинам не выиграли тендер или попросту не подавали заявки на участие в нем. С подрядчиками планируется заключить временный договор – пока на месяц, который в будущем, возможно, будет продлен. По словам мэра Олега Гуменюка, если перевозчик проявит себя, как ответственный, он лично будет ходатайствовать за его кандидатуру при последующем конкурсе. Правда, одним из условий получения тендера является наличие банковской или страховой гарантии.

Во время совещания в очередной раз подтвердилось, что мусорная реформа во Владивостоке проваливается. Оказалась не проработана логистика, лишь частично просчитаны маршруты, а водители мусоровозов наматывают километры по районам, потому что просто не знают, где находятся нужные контейнерные площадки.

По некоторым адресам мусор не вывозился с начала января, в других точках отгрузка отходов проходит раз в три дня, при этом время не оговаривается, поэтому дворникам приходится ждать приезда машины по 3-4 часа. Критике подверглась вся реформа, особое негодование вызвало увеличение стоимости тарифа на вывоз мусора, а также отсутствие в смете регионального оператора мусорных пакетов.

Следующее совещание состоится через неделю. На нем планируется обсудить ход работ по вывозу мусора и задать интересующие вопросы, о стоимости услуг, графике вывоза и многие другие.

– Нужно отработать в первую очередь график вывоза и обозначить контейнерные площадки, в том числе добавить те, которых нет в списках. Контейнеры, которые готовы передать управляющие компании, поставить в те районы города, где наблюдается дефицит. Круг проблем действительно большой, но уменьшить его можно общими силами. Пока мы не наладим систему вывоза, будем собираться каждый месяц, – отметил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Компании, в которых есть техника и рабочие силы, желающие оказать единовременную помощь по вывозу мусора, могут сообщить регистрационные данные авто по номеру 8914-700-13-93. Для них обеспечат въезд на мусорный полигон и снабдят мешками.

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