Новая схема движения в действии: жители Эгершельда лишились единственного прямого маршрута до Гоголя

Длинные маршруты автобусов № 63 и 44Д, введенные в качестве эксперимента, вызвали негативную реакцию у многих жителей Владивостока. Причиной возмущения горожан стало отсутствие прямых рейсов с Эгершельда до Гоголя и других остановок. Добраться в некоторые районы города теперь можно только с пересадкой, что не может не сказаться на бюджете пассажиров и времени, затраченном в пути.

С 13 января в приморской столице появились два новых рейса, точнее рейсы старые, а вот схема движения поменялась. Изменения частично коснулись маршрута № 44Д «ст. Угольная - 2-я Речка - ст. Угольная», к которому прибавилась дополнительная остановка «ВГУЭС». Гораздо серьезней поменялся рейс автобусов № 63. Раньше транспортные средства ехали с Маяка, через «Инструментальный завод», после чего отправлялись по мосту на Русский остров. Теперь маршрут с Эгершельда пролегает через центр города, Лазо, Спортивную, «Калина Молл» и Окатовую. По словам жителей Фрунзенского района города, их лишили возможности поездок без пересадок. Работники администрации Владивостока уверяют, что все маршруты составлялись с учетом

По словам специалистов администрации Владивостока, маршруты разрабатывались по просьбам горожан. При этом будет увеличено количество автобусов на линиях. Подобная схема движения будет действовать два месяца, специалисты намерены мониторить отзывы пассажиров. По истечении срока будет принято решение, оставлять маршруты или нет.

– Куда написать, чтобы хоть один маршрут утром ехал с Маяка на Гоголя? Был № 63, так «по многочисленным просьбам» его изменили. У меня тоже есть «многочисленная просьба» – верните все обратно, – отмечает читательница «Комсомолки».

«КП-Владивосток» ранее рассказывала, что на некоторых маршрутах в городе введен пересадочный тариф. Воспользоваться льготой можно при поездке в автобусах №№: 15, 29К, 44Д, 95, 98Ц и 98Д. Подробную схему движения и условия пересадки можно посмотреть на нашем сайте.

– Наверное, супер-длинные маршруты не всегда оптимальны по ряду показателей, в том числе и с точки зрения частоты движения. Так что, может быть, вариант с льготной пересадкой как компромисс мог бы быть полезен всем. Кроме того, сам концепт пересадки то что смогли реализовать технически уже молодцы. Значит можно реализовывать льготный проезд, например,– делится мнением горожанин.

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