«Пожалуйста, спасите его»: в Приморье еще один эмоциональный дальневосточный кот попался в капкан

Редкий дальневосточный лесной кот найден в капкане в Приморье. Хищник оказался девочкой, красавица получила травмы, но не такие сильные, как ее погибший сородич, - у грустной кошки открытая рана одной из лап.

- К счастью, кошке удалось не переломать лап. Но на задней левой лапе, которая угодила в капкан, достаточно сильный отек в результате сильного ушиба и открытые раны, - сообщили центре реабилитации диких животных «Тигр».

Кошке удалось не переломить лап. Фото: МРОО «Центр» Тигр»

Пострадавший краснокнижный зверек сейчас в теплом помещении отходит от наркоза. Дальневосточной кошке предстоит адаптировать к новым условиям. Шанс на то, что редкая красавица вернется в естественную среду обитания, очень высокий.

Шансы вернуться домой были и у дальневосточного кота, который попался в капкан в начале января. Испуганного хищника нашли в курятнике с тяжелыми переломами лап. Оказалось, что у лесного красавца есть проблемы с внутренними органами - сильно пострадала селезенка. Некоторые считают, что коту кто-то нанес удар.

Кошка сейчас отходит от наркоза. Фото: МРОО «Центр» Тигр»

Состояние зверька было очень тяжелым, что не позволяло провести операцию. В итоге мурлыка умер. Пользователи соцсетей призывают специалистов сделать все, чтобы не допустить еще одной трагедии и спасти попавшую в капкан кошечку.