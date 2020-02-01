Коронавирус VS бизнес: жители Приморья паникуют из-за неведения после закрытия границы с Китаем

Накануне Дальневосточное таможенное управление заявило о том, что до 1 марта прекращается движение пассажирских поездов сообщением с КНР. Речь о транспортном сообщении Гродеково - Суйфэньхэ через пограничный переход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ через пограничный переход Забайкальск – Маньчжурия. Разумеется, причина – исключение вероятности завоза коронавируса на территорию России.

Несмотря на то, что речь идет только о пассажирском транспорте, в проигрыше сейчас предприниматели. Жители Приморья обеспокоены ситуацией с торговлей продукции и поставкой товаров из Поднебесной. Губернатор региона отметил, что несмотря на то, что сектор экономики может потерпеть убытки, здоровье граждан важнее.

- Это постановление не запрещает по этому направлению отправлять на экспорт лес и другие продукты, которые сегодня отправляются. Что касается приемки грузов, то, конечно, мы такие ограничения введем, - заявил Олег Кожемяко, глава региона.

Вместе с тем «Комсомольская правда – Владивосток» решила выяснить, как сейчас себя чувствуют непосредственно те, кто находится в наиболее шатком положении.

- Насколько мы знаем, это не полное закрытие границы, а всего лишь введение ограничений. Но какие это ограничения, и как они будут работать, вообще не понятно. Поэтому пока не паникуем, но очень напряжены, - говорит сотрудник крупной логической фирмы. - Потому что мы не можем сейчас отправить в Китай нашего сотрудника, грузы на китайском складе скопились, не можем сейчас формировать и отправлять из Китая машины с грузами. Срываются сроки контрактов, идут большие финансовые потери, и нам сейчас нужно будет доказывать, что это - чрезвычайная ситуация, чтобы продлить сроки исполнения контрактов. Морская граница открыта, можно вести груз морем, но это гораздо дольше и дороже, потому что порты Китая от нас далеко. Думаем, что на все ,что мы не можем привезти сейчас, будет повышаться цена.

Есть мнения, что из-за закрытия сухопутного транспорта все переключатся на морской. Скорее всего, это станет причиной роста тарифа из-ха резкого ажиотажа.

- Занимаюсь грузовыми международными перевозками. Мы ждали, что откроют все переходы после китайского Нового года. Крайний раз (или теперь уже можно сказать, что последний?) я был в Китае в прошлый четверг. Разговаривали с таможенниками, погранцами: все, пожалуйста, в пятницу (31 января - прим ред) работаем уже официально. А тут эта ситуация, вирус - не вирус. Все. Говорят, на месяц, - рассказывает дальнобойщик из Лесозаводска. - А люди с ума сходят. Люди груженые стоят. Представьте, у нас только в Лесозаводске ходит 64 машины. Я теперь не знаю, чем заниматься. Мне семью кормить. Люди брали кредиты, машины в лизинге.

Дальнобойщик также рассказал о том, что видел вагоны с древесиной, которые направлялись в Китай и был удивлен тем, что «туда можно, а обратно – нет». Мужчина обеспокоен тем, что ситуация в ближайшее время не урегулируется, и он, также, как и коллеги и их семьи, будут голодать.

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