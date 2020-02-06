2020-02-06T10:49:35+03:00
Общество

Жена убитого в Приморье «казака» Богатыря: я ничего не знала о делах мужа

Диана Богатырева рассказала «КП», что больших денег в семье не было [эксклюзив kp.ru]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Игоря Богатырева называют криминальным авторитетом, атаманом казачьего войска, владельцем трепангового бизнесаИгоря Богатырева называют криминальным авторитетом, атаманом казачьего войска, владельцем трепангового бизнесаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Убийство криминального «казака» в Хасанском районе обрастает новыми подробностями. Напомним, что 37-летнего Игоря Богатырева расстреляли 27 ноября 2019 года возле собственного дома. Основная версия убийства – передел сфер влияния в трепанговом бизнесе, которым, по предварительной информации, занимался местный авторитет. «Комсомолка» связалась с женой Игоря Богатырева, которая согласилась немного рассказать о муже и подозреваемых в расстреле.

ОБЫСКИ

В роковой вечер в Богатыря неизвестные выпустили не менее восьми пуль. Окровавленного мужчину увидел случайный прохожий, когда Игорь был еще жив. Приехавшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. Прохожий рассказал полицейским, что слышал крики о помощи и звуки то ли петард, то ли выстрелов.

Спустя два месяца по подозрению в убийстве Богатыря проходят обыски у начальника уголовного розыска отдела полиции Хасанского района и его подчиненного – обычного оперуполномоченного. Высокопоставленного правоохранителя не задерживают, на счет «опера» пока ничего не известно.

- То, что ловят подозреваемых, для меня ничего не значит. Пока суд не признает их виновными. Об обысках мне известно, что нашли и что будет дальше – мне неизвестно, - рассказала «КП-Владивосток» Диана Богатырева, жена убитого Игоря.

«В ЕГО ДЕЛА Я НЕ СОВАЛАСЬ»

О Богатыре разговоров ходит много. Его называют криминальным авторитетом, атаманом казачьего войска, владельцем трепангового бизнеса. По информации «КП», Игорь ранее работал в полиции Хасанского района, но ушел со службы, вероятно, из-за проблем с законом. Затем трудился в охране базы отдыха «Океан» и был учредителем двух ЧОПов ООО «Хасан-Русь» и ООО «Богатырь». Последний называют оплотом группировки Игоря Богатырева. Якобы с помощью своих «бойцов» он «крышевал» местных бизнесменов. Также Богатыря называют атаманом казачьего войска, но в специальном реестре организация не состояла, а значит, была неофициальной.

- Я в его дела не совалась, знаю его с хорошей стороны. Они собирались казаками, помогали деткам, устраивали праздники. Я много читала, что про него говорят «криминальный авторитет», но какой он авторитет? Трепанг – это большие деньги! Вы зайдите к нам, у нас обычная квартира, ничего особенного нет, - поделилась вдова.

Со смертью мужа Диана осталась одна с двумя маленькими детьми. Старший ребенок, поделилась девушка, постоянно спрашивает: «Где папа?».

- Нам тяжело. Могу сказать одно: родители потеряли единственного ребенка, его сын потерял отца, я потеряла любимого мужа. Жизнь перевернулась! Для нас он был отличным супругом и заботливым отцом, - поделилась Диана.

Кому была выгодна смерть мужа – вдова даже не подозревает, но надеется, что виновные будут наказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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