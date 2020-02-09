Трехмесячного малыша из смешанной семьи пообещали не депортировать из Приморья в охваченный эпидемией Китай

История с депортацией из Приморья маленького гражданина Китая и его мамы дошла до губернатора края. Олег Кожемяко взял на контроль ситуацию с русско-китайской семьей, поручив разобраться в вопросе об их временном пребывании в регионе ответственным инстанциям. Жительницу Гонконга и ее трехмесячного сына обещают не выдворять из страны, однако с получением гражданства для малыша, пока возникли проблемы.

О том, что ситуация с семьей находится на контроле у губернатора, «Комсомолке» подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Омбудсмен отметила, что родителям сейчас нужно собрать документы в кратчайшие сроки и государство в случае чего готово помочь в этом вопросе. При необходимости будет продлен срок разрешения на пребывание в регионе.

Бегство из Гонконга

Михаил Болтенков из Приморья, уже больше 10 лет работает за границей, там же обзавелся семьей. Однако большую радость от рождения первенца омрачила вспышка опасной инфекции в стране. Супруги приняли решение срочно эвакуироваться на Родину Михаила, главной задачей было – успеть покинуть страну до закрытия границ. Поэтому прихватили с собой часть документов и наспех собранный багаж. Пользуясь правом на безвизовый въезд для граждан Гонконга, туристы благополучно прошли контроль. Именно так маленький Марк оказался вместе с родителями во Владивостоке. Но беззаботным знакомство с русской родней не назовешь. Дело в том, что пребывание без визы возможно только 14 дней, по истечению которых граждан Китая могут депортировать. Поэтому началась настоящая эмиграционная эпопея. Как уверяют родственники, сначала документы не удавалось подать, а потом их и вовсе вернули.

Малыша привезли к родственникам в Приморье, чтобы не подвергать опасности в зараженном Китае. Фото: Александр Ермолаев

– Сначала грозились депортировать внука с невесткой, хоть мы и подали документы на российское гражданство для моего внука. Нам их вернули, при том, что мы предоставили все бланки, согласно списку. За полным перечнем я обращался еще в ноябре. Когда внук родился, задумались о двойном гражданстве. Именно на основании этого списка, сын привез все бумаги, заверенные у нотариуса. Оказалось, что у нас нет апостиля (печать, заверяющая, выданные в другой стране документы – примечание редакции) которую нужно проставить в самом Гонконге, в суде. Делается документ буквально за пару часов, но так как узнали мы о нем только сейчас, а не в Китае, возникла проблема, – рассказал обеспокоенный дедушка Александр Ермолаев.

После огласки истории в СМИ и общественного резонанса, специалисты приморского управления МВД выступили с официальным заявлением, отметив, что речи о депортации сейчас не идет.

– Семья въехала благодаря правительственному соглашению по безвизовому режиму, обозначив целью пребывания «туризм». Специалисты разъяснили им порядок получения разрешения на временное пребывание. Вопрос об их выдворении за пределы страны не рассматривается в связи с тем, что граждане находятся на территории Российской Федерации на законных основаниях, – прокомментировала начальник Отдела информации и общественных связей управления МВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Безвиз истекает

Стоит отметить, что законным пребывание будет считаться лишь до 10 февраля, именно поэтому семья бьет тревогу.

– Письменно нам никто не подтвердил, что маму с ребенком не будут депортировать по истечении двух недель. Как получить апостиль, пока не знаем. Даже, если мой сын полетит в Гонконг, по возвращению в Приморье может попасть на 14-дневный карантин. Уже встречались с начальником Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, попытались объяснить, что нашей ошибки нет, ведь мы предоставили весь пакет четко по списку. Но получили однозначный ответ, что недостающий документ просто необходим, – поделился родственник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="224" height="400" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759323" frameborder="0"></iframe> Семья переживает, что малыша с мамой депортируют в Китай.Видео: Александр Ермолаев! другой источник

В Представительстве МИДа России во Владивостоке отметили, что апостиль можно получить дистанционно, согласно информации, размещенной на официальном сайте суда Гонконга. Для более подробной консультации семье, оказавшейся в непростой ситуации, нужно хотя бы по телефону обратиться в Генеральное Консульство РФ в Гонконге, что они и сделали. Однако, как выяснилось, организация, которая может выдать документ, закрыта до 10 февраля.

«КП» следит за развитием событий. На сегодняшний день из открытых источников известно, что новым типом коронавируса в мире заболели 31514 человека, подавляющее большинство из них находится в Китае. В Гонконге, который считается специальным административным районом КНР, известно о 24 случаях распространения инфекции. В России официально зафиксировано два заболевших. В Приморье по данным Роспотребнадзора, инфицированных нет.

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