«Бес попутал»: водитель «Приуса», устроивший беспредел на Эгершельде, сам пришел сдаваться

15 суток ареста получил 37-летний житель Владивостока, который устроил ночной дебош на Эгершельде. Водителя, протаранившего авто и шлагбаум, пришлось догонять со стрельбой и мигалками. Однако ушлый нарушитель бросил Prius и пустился в бега по замерзшей акватории. Личность беглеца удалось установить довольно быстро, машина оказалась арендованной. Как удалось выяснить «Комсомолке», на следующий день виновник переполоха сам пришел сдаваться в полицию.

– Бес попутал, – заявил сотрудникам органов внутренних дел нарушитель.

Что стало причиной подобного поведения, остается загадкой. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Свое поведение мужчина так и не смог логически объяснить, лишь посетовал на сложную жизненную ситуацию и клятвенно заверял, что был трезв, как стеклышко. При этом водитель признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил мужчине 15 суток ареста. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Стоит отметить, что за плечами у задержанного приморца есть судимость, и даже не одна, статьи, правда, не уточняются. Фрунзенский районный суд назначил мужчине 15 суток ареста за невыполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел. Помимо этого, антигерою грозит лишение прав за то, что он оставил место ДТП. Нарушителю также предстоит возместить материальный ущерб владельцам поврежденных авто. Напомним, лихой водитель пошел на таран машины, пытаясь скрыться от полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/760223" frameborder="0"></iframe> На Эгершельде водитель Prius, протаранивший машины и шлагбаум, пустился в бега по морю.Видео: vl_news24.! другой источник

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