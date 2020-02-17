На маршрут во Владивостоке вышло больше 500 автобусов, но транспорт застревает

Владивосток пытается оправиться от удара стихии. Мощный циклон принес в город месячную норму осадков. По сообщению мэрии приморской столицы, снегоуборочная техника работает на магистралях в круглосуточном режиме. Однако часть дорог остается в неудовлетворительном состоянии. Заложниками ситуации сегодня оказались автомобилисты, пассажиры общественного транспорта и пешеходы. Часть междугородних маршрутов отменена, транспорт, курсирующий в городе, ходит с задержками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761226" frameborder="0"></iframe> Пассажирский транспорт не может преодолеть крутой подъем на Сафонова.Видео: dpscontrol125rus

Непогода внесла свои коррективы в работу общественного транспорта. Как выяснил корреспондент «Комсомолки», 17 февраля отменены 13 междугородних рейсов. Пассажирам предстоит искать альтернативу при поездках из Владивостока в Артем, Пограничный, Хороль, Спасск, Находку, Зарубино и другие населенные пункты. Подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте автовокзала.

В самом городе сегодня работает 515 автобусов, 11 трамваев и 7 троллейбусов. Из-за большого количества осадков движение в различных частях приморской столицы осложнено. Пассажирский транспорт не может преодолеть сугробы на некоторых участках или попросту скатывается с крутых подъемов. Естественно, что происходят задержки, поэтому на остановках скапливаются очереди из желающих уехать и автобусы оказываются забиты под завязку.

С утра на остановках образовались большие очереди. Фото:_dps_vdk

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761190" frameborder="0"></iframe> Даже автобусам сегодня тяжело преодолеть сугробы.Видео: dpskontrol125rus

Не лучше обстоят дела и в таксомоторных компаниях. Многие водители сегодня попросту не вышли на маршрут. С утра в такси наблюдался настоящий ажиотаж, цены тоже резко подлетели. Те, кто все же рискнул заняться частным извозом, зачастую становятся участниками ДТП.

Очередное ДТП с участием такси.Фото: dpskontrol125rus

dpskontrol125rus Такси застряли в снегу на спуске с Интернациональной во Владивостоке

Пешеходы вынуждены простаивать в ожидании транспорта или пробираться сквозь сугробы по обочинам. Тротуары во многих местах пока не расчищены. А в некоторых и вовсе превратились в свалки снега, который выкидывают нерадивые работники близлежащих предприятий.

На Вострецова умельцы выкидывают снег из кузова на тротуарФото: Милана СОКОЛ

dpskontrol125rus Во Владивостоке ликвидируют последствия снегопада

Особенно остро вопрос с транспортировкой стоял в первой половине дня, ухудшение дорожной обстановки также ожидается вечером, в час-пик. В качестве альтернативы пассажирам для передвижения по городу можно использовать электрички. По утрам с понедельника по пятницу ходит электропоезд со станции «Мыс Чуркин» в 7:16, прибывает на станцию «Владивосток» в 7:44. Вторая электричка курсирует с Луговой утром в 8:28, в центр она прибывает в 8:49. Вечером попасть на станцию «Владивосток» на этом же маршруте можно, уехав с Луговой в 18:20.

Жителям острова Попова можно воспользоваться паромом. Если не будет объявлено штормовое предупреждение, рейс из Владивостока отправится в 18:00. Днем паром покидает центр города В 12-00 отправление на остров в полдень, в обратный путь с острова морской пассажирский транспорт отправляется в 14:10. О работе всех видов транспорта жители и гости Владивостока могут узнать подробнее по телефону 2614-334 и у оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) по номеру 2222-333.

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