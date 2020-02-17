Ну, куда же вы? Владивосток сковали масштабные пробки

17 Февр. 2020 2020-02-17T02:41:04+03:00

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Просьбу воздержаться от поездок на личных машинах водители Владивостока услышали, но видимо проигнорировали. В итоге с утра в понедельник часть магистралей города оказалась скована внушительными заторами. Сервис «Яндекс.Пробки» на данный момент оценивает загруженность дорог в 6 баллов, по всей вероятности, это не предел. Снегоуборочная техника, которая по сообщению мэрии, работает в круглосуточном режиме, расчистила лишь часть дорог. Из-за обилия осадков, многие участки превратились в настоящий аттракцион.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761190" frameborder="0"></iframe> Даже автобусам сегодня тяжело преодолеть сугробы.Видео: dpskontrol125rus

По сообщениям автолюбителей практически парализовано движение с Луговой в направлении центра и Баляева. Настоящий транспортный коллапс на Воропаева и Фадеева. Дорога местами очень скользкая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="736" height="412" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761189" frameborder="0"></iframe> Подъем на Фадеева во Владивостоке.Видео: dpscontrol125rus! другой источник

Скована трасса в направлении центра в 71-ом микрорайоне. Движение в центр по Нейбута осложненно, а в некоторых местах и вовсе практически невозможно. Жители нового микрорайона «Зеленый угол» жалуются, что попросту не могут выехать на основную магистраль из-за отсутствия техники на крутом подъеме.

Владивосток засыпало снегом. На личном авто лучше не выезжать. Фото: предоставлено автолюбителями

В одну сплошную пробку превратилась дорога в направлении центра при въезде в город. Транспортный затор наблюдается от Магнитогорской до «Моргородка» и далее от Некрасовской до самой Алеутской. Гоголя, Партизанский проспект и проспект Красного Знамени продолжают «краснеть» на онлайн картах.

Масштабная пробка сковала Золотой мост в направлении центра. По сообщениям очевидцев, скользко и при спуске с Всеволода Сибирцева на Пушкинскую. Участок на съезде с моста обработан реагентами, остальная часть дороги превратилась в каток. В воскресенье здесь уже произошло серьезное ДТП. Груженый автовоз скатился на припаркованные машины.

Из-за погодных условий дорожная обстановка в городе значительно осложненаФото: Яндекс.Карты

Автомобилистам стоит по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы дать возможность снегоуборочной технике расчистить магистрали. Тех, кто все же рискнул выехать, администрация города просит не парковать машины у обочин, это мешает работе спецтехники.

Сложная дорожная обстановка с утра наблюдается в разных районах города. Фото: предоставлено автолюбителями

На дорогах скопились пробки, на остановках очереди. Фото:_dps_vdk

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ИСТОЧНИК KP.RU