2020-02-17T04:36:35+03:00
Происшествия

Скатившийся автовоз и массовые аварии – День жестянщика в Приморье удался

У местных кузовщиков теперь работы на месяц вперед, повреждены больше 200 авто [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Снегопад стал причиной массовых ДТП во Владивостоке. Фото: AK_VDK, dps_vlСнегопад стал причиной массовых ДТП во Владивостоке. Фото: AK_VDK, dps_vl
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Обильный снег, выпавший в Приморье, уже по традиции стал причиной многочисленных ДТП. Большинство из них произошли во Владивостоке. Из-за сложного рельефа с кучей спусков и подъемов, многие дороги превратились в настоящую полосу препятствий для автомобилистов. По сообщениям автолюбителей, массовые аварии произошли сразу в нескольких районах города. По официальным данным, в минувшие сутки в Приморском крае пострадали 202 машины.

В неприятной ситуации в воскресенье во Владивостоке оказался водитель автовоза, загруженного новенькими машинами. Длинномер не смог преодолеть крутой подъем с Пушкинской на Всеволода Сибирцева. Большегруз скатился к дому №31 на Пушкинской, зажав две припаркованные машины. Honda Fit и Toyota Tundra послужили некой подушкой безопасности для ценного груза на борту, при этом обе машины довольно серьезно пострадали.

Автовоз не смог преодолеть скользкий подъем. Фото: dps.control

Автовоз не смог преодолеть скользкий подъем. Фото: dps.control

Массовая авария во время снегопада случилась на Океанском проспекте ,140г. Сразу 4 авто, включая такси, столкнулись при съезде с Некрасовского путепровода.

Автомобили врезались на скользкой дороге. Фото: AK_VDK, dps_vl

Автомобили врезались на скользкой дороге. Фото: AK_VDK, dps_vl

Скользкую дорогу не поделили и автомобилисты в пригороде Владивостока. При движении по Маковского в направлении Зари пострадали не меньше 5 машин. По свидетельствам очевидцев, первыми участниками столкновения стали Toyota Mark X и Range Rover. Пока автомобилисты ожидали оформления, на скользкой дороге врезались Toyota land Cruiser, Nissan Note и Suzuki Escudo.

Машины не поделили проезд в пригороде Владивостока. Фото: dps.control

Машины не поделили проезд в пригороде Владивостока. Фото: dps.control

Масштабные ДТП также случились на Тунгусской, проспекта 100-летия Владивостока, на Сахалинской и в районе гостинок на Некрасовской.

Три авто столкнулись на проспекте 100-летия Владивостока. Фото: dps.control

Три авто столкнулись на проспекте 100-летия Владивостока. Фото: dps.control

Автомобили столкнулись на скользком спуске во Владивостоке.Видео:dps_patrul

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Приморья, количество аварий за сутки, на 50% превысило показатели за аналогичный период в прошлом году. В ведомство поступило 103 сообщения о ДТП: 97 из них с материальным ущербом, 6 с пострадавшими. Наибольшее число столкновений случилось именно во Владивостоке – 65, в Находке – 9, в Уссурийске –6. В двух происшествиях погибли люди. Для сравнения, 16 февраля 2019 года зарегистрировано 68 происшествий, пострадали 133 машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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