Коронавирус у россиян, прибывших в Приморье с Diamond Princess, не выявлен

Роспотребндзор Приморского края рассказал о состоянии семи россиян, попавших в инфекционное отделение больницы Владивостока сразу с круизного лайнера Diamond Princess. Их состояние сейчас оценивается, как удовлетворительное.

- Все граждане обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Повышенной температуры у эвакуированных нет, катаральные проявления отсутствуют, - говорит Татьяна Детковская, глава Роспотребнадора по Приморскому краю. -Результаты исследования методом ПЦР в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные.

Она также отметила, что лабораторный контроль за состоянием изолированных пациентов проводится ежедневно. По информации пресс-службы правительства, медицинское наблюдение за ними продолжается до сих пор. Вместе с тем ведется повторное исследование материала в центре «Вектор».

Специалисты в очередной раз обратили внимание представителей общепита, гостиничного бизнеса, спортивной и культурной сфер о правилах личной гигиены. В регионе также проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия в больницах, школах и детских садах.

- Это поддержание оптимального теплового режима, проветривание и уборка помещений с применением дезинфицирующих средств активных в отношении вирусов, обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями, проведение «утренних фильтров» для выявления заболевших с признаками респираторных вирусных инфекций и другие, – пояснили специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Записки «коронавирусников»: пассажиры зараженного лайнера жалуются на карантин в Приморье

В заточении в инфекционной больнице во Владивостоке оказался в том числе и врач-писатель из Омска [фото, видео, эксклюзив kp.ru]

Пассажиры лайнера Diamond Princes возвращались в Приморье обычными рейсами в хвосте самолета

Глава краевого Роспотребнадзора уверяет, что участники «чумного» круиза не опасны [фото]

Пассажир лайнера Diamond Princess, попавший в карантин во Владивостоке, дал интервью из окна палаты

Семеро россиян после круиза проходят повторную двухнедельную изоляцию в обычной инфекционной больнице [фото, видео, эксклюзив kp.ru]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22ф56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14