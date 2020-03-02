2020-03-02T08:55:27+03:00
Общество

Коронавирус у россиян, прибывших в Приморье с Diamond Princess, не выявлен

Лабораторный контроль за изолированными пациентами ведется ежедневно
Кристина ГРИН
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Повторное исследование проводят в "Векторе".Повторное исследование проводят в "Векторе".Фото: Правительство Приморского края
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Роспотребндзор Приморского края рассказал о состоянии семи россиян, попавших в инфекционное отделение больницы Владивостока сразу с круизного лайнера Diamond Princess. Их состояние сейчас оценивается, как удовлетворительное.

- Все граждане обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Повышенной температуры у эвакуированных нет, катаральные проявления отсутствуют, - говорит Татьяна Детковская, глава Роспотребнадора по Приморскому краю. -Результаты исследования методом ПЦР в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные.

Она также отметила, что лабораторный контроль за состоянием изолированных пациентов проводится ежедневно. По информации пресс-службы правительства, медицинское наблюдение за ними продолжается до сих пор. Вместе с тем ведется повторное исследование материала в центре «Вектор».

Специалисты в очередной раз обратили внимание представителей общепита, гостиничного бизнеса, спортивной и культурной сфер о правилах личной гигиены. В регионе также проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия в больницах, школах и детских садах.

- Это поддержание оптимального теплового режима, проветривание и уборка помещений с применением дезинфицирующих средств активных в отношении вирусов, обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями, проведение «утренних фильтров» для выявления заболевших с признаками респираторных вирусных инфекций и другие, – пояснили специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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