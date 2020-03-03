Он не мог этого сделать: одноклассники парня, подозреваемого в трансляции гей-порно в Приморье, не верят в его причастность

18-летний Егор из Приморья, в прошлом году окончивший 11 класс, подозревается в уголовном преступлении. Дело, в котором он замешан, на днях прогремело на всю Россию - некто во время праздничных гуляний на Масленицу включил трансляцию гей-порно на фасаде здания районной администрации. В тот же день правоохранители задержали первого и, вероятно, последнего подозреваемого. Им оказался студент из сельхозакадемии Уссурийска по имени Егор. Полиции он дал признательные показания. Корреспондент «КП – Владивосток» поговорила с бывшими одноклассниками парня и узнала – каким они его знают и верят ли в его причастность.

Одноклассники подозреваемого единодушны – Егор пусть и признался в преступлении, но сделать этого не мог. Они не верят. Причем вовсе не потому, что у него способностей бы не хватило. Как раз-таки в технике парень разбирался отменно. В том же Доме культуры (из которого Егора якобы уволили и которому он решил мстить) будучи школьником он часто помогал. В основном, как и говорилось ранее, настраивал свет - мало концертов в районе обходилось без его участия. Вот только включать гейское порно на уличном экране Егор, по мнению людей, бок о бок учившихся с ним долгие годы, не стал бы. Попросту «он не такой человек, да и незачем ему это». Школьные друзья свято верят в невиновность Егора.

- Я с ним дружила еще в школе, нам всегда было о чем поговорить. Никой мстительности за Егором я не замечала, а знаю его с 5 класса. Он очень добрый. По предметам, допустим, всем одноклассникам помогал, - говорит одноклассница парня Елизавета.

В школе Егор учился без троек и в дополнение был одним из немногих, кто всегда отзывался на помощь учителям. Грамот у него уйма, в целом - образцовый ученик. Про семью Егора его школьные друзья тоже говорят только хорошее – добрая мама, плохого слова о ней ни разу не слышали.

- Считаю, что он не мог этого сделать, да и причин у него как таковых не было, - говорит его одноклассница София.

Напомним, просмотр фильма для взрослых 29 февраля на площади длился секунд 30, затем экран отключили. Местные жители, примерно половина села, успели заснять происходящее на телефоны. Сразу после казуса правоохранители объявили о возбуждении уголовного дела по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ - "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

Если вину Егора докажут, то ему грозит серьезный тюремный срок - от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.

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