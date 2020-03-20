Как с огурцами не будет? Коммерсанты, завышающие в Приморье цены на маски и гречку из-за коронавируса, будут наказаны

По данным Роспотребнадзора, на территории Приморского края не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Всего в изоляции находятся 18 человек, за их состоянием наблюдают врачи инфекционного отделения больницы. Несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию, в крупных торговых сетях был зафиксирован ажиотаж на продукты питания, медицинские маски и антисептики. Многие даже заговорили о том, что в крае дефицит некоторых товаров. Однако это оказалось информацией недостоверной. Снимки с пустыми полками в магазинах не связаны с дефицитом. Причина более прикладная.

- Если вы где-то увидели пустую полку, это говорит о том, что товар разобрали и сотрудники просто не успели его выставить, - говорит Елена Коваль, заместитель министра лицензирования и торговли Приморского края. - В итоге мы поставили задачу увеличить штат работников, которые будут вовремя выкладывать товар на полки.

Вместе с тем, есть небольшие перебои с поставками масок. Эту проблему помогут решить дистрибьютеры уже в ближайшее время. Кроме того, существуют опасения, что коммерсанты начнут искусственно завышать цены на маски и продукты первой необходимости, используя ситуацию с коронавирусом, как благоприятную для увеличения прибыли. Только вот власти таких предпринимателей будут «бить по рукам» и привлекать к ответственности.

Под контролем 24 вида социально значимых продуктов питания, среди которых: говядина, свинина, куры, яйца,сливочное и подсолнечное масла, хлеб, чай и крупы. Если в течение 30 дней их стоимость увеличится минимум на 30%, то к делу будут привлечены специалисты антимонопольной службы. Сюда же входят и маски с антисептиками.

- Будем вместе организовывать проверки, применять все необходимые административные меры. Будем выявлять каждого, кто решил заработать на жителях края, и привлекать к ответственности, – добавила Елена Коваль.

Если стоимость этих продуктов будет завышена или полки будут пустовать, обращайтесь по телефонам: 8 (423) 221-58-03, 221-58-04 или 273-14-90.

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