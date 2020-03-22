Все жители Приморья после поездки за границу попадут на карантин

Власти Приморья сообщают, что все местные жители, которые вернутся домой из поездки за границу, уйдут на карантин. Внимательно изучите алгоритм действий, чтобы четко следовать всем правилам. Если ваши родные, близкие или просто знакомые сейчас за рубежом и планируют приехать в Приморье, передайте им инструкцию по применению

- Все прибывшие из-за рубежа должны обратиться на “горячую линию” Минздрава Приморья: 8 (423) 260-50-98, сообщить свои данные: ФИО, фактический адрес места жительства и страну, в которой находились. Карантин на дому должен длиться 14 дней, – сказала Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края.

Глава добавила, что соответствующее постановление подписала Анна Попова, главный санитарный врач России.

После того, как информация от вас поступит на «на горячую линию» минздрава, сведения направят в районную поликлинику. В дальнейшем специалисты учреждения возьмут вас под наблюдение.

Как отмечают в пресс-службе правительства региона, самое главное - ни при каких обстоятельствах не обращаться самостоятельно в больницу. Все необходимые действия врач совершит на дому. Министр здравоохранения напоминает, что самоизоляция – на данный момент самый эффективный метод профилактики. Он обязателен и поможет защитить окружающих от заражения. Не забывайте, что за нарушение условий двухнедельного карантина предусмотрена ответственность.

Напомним, по данным регионального Роспотребнадзора, в регионе нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. Эпидемиологическая ситуация в крае остается стабильной.

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