2020-04-01T12:33:13+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом во Владивостоке на 1 апреля 2020 года: еще одного заболевшего нашли в Приморье

Количество зараженных коронавирусом во Владивостоке на 1 апреля 2020 года – общее число заболевших – 5 человек
Кристина ГРИН
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Новый зараженных находится в инфекционном госпитале.Новый зараженных находится в инфекционном госпитале.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество зараженных коронавирусом во Владивостоке на 1 апреля 2020 года увеличилось. В среду в Приморском крае официально подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщают на официальном сайте Стопкоронавирус.РФ.

Теперь в инфекционном госпитале находятся четыре пациента с таким диагнозом. Всего в регионе, по официальным данным, 5 случаев заражения Covid-19. 31 марта одна из пациенток была выписана из больницы. Спустя 10 дней после начала лечения ей удалось выздороветь. На данный момент новой коронавирусной инфекцией болеют 4 человека.

Ранее в правительстве Приморского края говорили о том, что у двух жителей региона подозревают коронавирус. Чтобы однозначно выяснить, заражены ли приморцы, их анализы направили в новосибирскую лабораторию «Вектор». Является ли новый заболевший одним из тех, кто был под сомнением - пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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